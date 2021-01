Viveiro se prepara para otra Semana Santa sin procesiones

La portavoz de la Xunta de Confrarías de la Semana Santa de Viveiro, María del Carmen López 'Chipe' ha indicado en declaraciones a COPE de la Costa que "la Semana Santa tal y como se hacía otros años va a ser irrealizable", tal y como sucedió también en 2020 por culpa de la pandemia del coronavirus.

Representantes del colectivo se reunieron en los últimos días con los párrocos viveirenses y con la alcaldesa, María Loureiro, para alcalnzar algunos acuerdos que se van a tener en cuenta si la crisis sanitaria continúa.

"Si la cosa sigue así no habrá ninguna procesión, no se publicará el libro Pregón, no habrá programa Adral y no habrá cartel anunciador", indicó la portavoz.

No obstante, se editará una pequeña revista y un programa de mano con actos litúrgicos en las diferentes parroquias.

En cuanto a estos últimos, se mantendrán los viacrucis, pero no por las calles, sino en el interior de los templos.

Asimismo, se organizará una charla preparatoria en vísperas de la Semana de Pasión y está previsto que se mantenga el certamen de bandas de música.

También se organizará una exposición de fotografías de Toño Goás y se montará, si es posible, la carpa con las principales imágenes que se exhiben en las procesiones y otras figuras menos conocidas.

Además, está previsto que se vuelvan a utilizar las redes sociales para compartir vídeos de procesiones de otros años, una iniciativa que tuvo una importante repercusión el pasado año.