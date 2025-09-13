Tres personas fallecidas en en sendos accidentes en Galicia en las últimas horas

Tres siniestros graves han ocurrido en las últimas horas en Galicia, con resultado de tres personas fallecidas. Dos de ellas en Ourense y la tercera en A Coruña. Una mujer fallecía este sábado tras caer por un terraplén en A Veiga (Ourense), un hombre moría en Cerceda (A Coruña) al volcar el vehículo que conducía, y el tercer fallecido perdió su vida este viernes noche en un accidente de quad en Sarreaus (Ourense). Con éste viajaba otra persona, una mujer, que se encuentra herida de gravedad, en estado crítico.

caída por un terraplén en ourense

Una mujer perdió la vida al caer por un terraplén por el que caminaba a la altura del kilómetro 9 de la OU-0856, en la parroquia de Prada, en el municipio ourensano de A Veiga.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después del mediodía de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma. Explicó que tenía constancia del suceso mediante una persona que acompañaba a la fallecida.

Hasta el punto se desplazaron los efectivos del GES de A Veiga que rescataron a la persona fallecida y le practicaron la maniobra de reanimación. Asimismo, los profesionales sanitarios que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Veiga.

vuelca con su coche en coruña

Por otra parte, este sábado un hombre ha perdido la vida tras volcar con su vehículo en la parroquia de Rodís, en el municipio coruñés de Cerceda. Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 13.00 horas de este sábado en el kilómetro 19 de la AC-413 y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago, los Bomberos de Ordes, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cerceda.

Los efectivos comprobaron que la persona implicada estaba liberada y accesible, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

un muerto y una herida grave tras un accidente de quad en ourense

Por otra parte, a última hora de este viernes, sobre las 23.10 hrs. tenía lugar un siniestro vial en el que perdía la vida un hombre de 37 años de edad. Ocurrió cuando circulaba con un quad por una carretera local en el término municipal de Sarreaus. Se salió de la vía y colisionó contra el poste de cierre de una finca. El conductor, de 37 años de edad, falleció y su acompañante, una mujer de 37 años también fue trasladada al CHUO en estado crítico.

En el operativo también colaboraron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Laza.