Avanza la modernización de la línea férrea entre Lugo y Ourense: en marcha el proceso para la supresión de 23 pasos a nivel

Adif avanza en la supresión de 23 pasos a nivel en el trazado de la línea férrea entre Lugo y Ourense

Adif ha adjudicado las obras para la supresión de cuatro pasos a nivel en la línea convencional Monforte de Lemos-Lugo-A Coruña, a su paso por el término municipal de Sarria -en la provincia de Lugo-, por un importe de 819.717,67 euros.

Según ha informado Adif en un comunicado, esta actuación se enmarca en el conjunto de las obras para la modernización del corredor Ourense-Monforte-Lugo y permitirá “incrementar las condiciones de seguridad para la movilidad de los peatones y los tráficos ferroviarios y viarios”.

La clausura de esos cuatro pasos a nivel, situados entre los puntos kilométricos 389/262 y 392/136 de la línea, conlleva el desmantelamiento de todos sus elementos, así como la disposición de barreras de contención en cada una de las márgenes para impedir el acceso a la vía.

La solución diseñada consiste en la construcción de un paso inferior bajo la línea ferroviaria en las inmediaciones del actual paso a nivel ubicado en el punto 390/344, que será suprimido.

Adif Adif está ejecutando obras de mejora entre Lugo y Ourense

También serán habilitados caminos de enlace entre los pasos a nivel clausurados y otras infraestructuras de paso existentes.

Está en marcha la supresión de otros 19 pasos

La supresión de estos cuatro pasos a nivel se suma a las actuaciones en marcha para eliminar otros 19 en el trayecto Ourense-Monforte-Lugo (dos en la ciudad de Ourense, dos en Monforte, nueve en el término municipal de Sarria y seis en Lugo capital).

Esta actuación se enmarca en el plan de modernización del corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo (de 117 kilómetros), obras para las que Adif ha movilizado unos 626 millones de euros.