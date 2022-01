Temor a que se esfume la opción de Altri para A Mariña

El presidente de la Mancomunidade de A Mariña y alcalde de Foz, Fran Cajoto, le tiende a mano a la Xunta de Galicia para trabajar conjuntamente en la implantación de la fábrica de fibra textil de Altri en A Mariña.

"El 18 de noviembre remitimos una carta al vicepresidente Francisco Conde solicitando una reunión con una representación de alcaldes de A Mariña. El objetivo es colaborar y superar cualquier atranco administrativo para implantar la fábrica de fibra textil de Altri en nuestra comarca, buscando la mejor situación para la factoría. Y aún no recibimos respuesta", explica Fran Cajoto.

Una verdadera reunión de trabajo

En la solicitud, se le pide al vicepresidente que abra la reunión a más miembros implicados para que sea una verdadera reunión de trabajo: "Queremos trabajar desde el minuto uno con la parte técnica. La Xunta de Galicia, como socio mayoritario del consorcio Impulsa Galicia que gestiona fondos Next Generation de la Unión Europea, debe convocar a técnicos con capacidad decisoria para la reunión: Igape, Altri o cualquier otro actor que considere de relevancia".

El presidente de la Mancomunidad apremia a la reunión ante la posibilidad de que la fábrica no se instale finalmente en A Mariña: "Estamos preocupados por las palabras del vicepresidente en los periódicos. Está hablando de implantar la fábrica de Altri en la provincia de Lugo, pero esquivando siempre confirmar la ubicación en la comarca de A Mariña. Nadie entendería que, ante la grave crisis industrial que estamos sufriendo y toda vez que somos los principales productores de eucalipto, se hubiera escogido otro punto de la provincia. Más coste de transporte y dejar de nuevo a A Mariña en el olvido no puede ni debe ser una opción".

Alcoa y los próximos dos años

El también alcalde de Foz hace referencia a la grave situación que está viviendo Alcoa: "Se lo trasladé a la ministra de Industria, Reyes Maroto, el pasado 30 de diciembre. Alcoa, Xunta de Galicia y Gobierno del Estado tienen que ir cumpliendo los distintos hitos con fechas concretas y que no haya ninguna excusa para que Alcoa pueda funcionar en dos años a pleno rendimiento, parece mucho tiempo pero no lo es".

"Uno de esos hitos fundamentales es la ampliación de la balsa de lodos y los trámites medio ambientales que requiere, no se puede separar en ningún caso a planta de alúmina de la de aluminio. Sería un auténtico disparate contar con una planta de aluminio con un precio competitivo de energía y que la planta de alúmina tuviera que echar el cierre por falta de capacidad en la balsa de lodos. Sin alúmina no hay aluminio. Pido responsabilidad a todas las administraciones. Esto no es un juego de escapismo, cada uno debe cumplir con sus deberes".