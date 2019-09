System of a Down será cabeza de cartel del Resurrection Fest 2020

Los calilfornianos System of a Down (SOAD) serán cabezas de cartel en la próxima edición del Resurrection Fest. Los fans no se equivocaron en sus vaticinios cuando visionaron el mini videoclip de adelanto de la organización. Al leer en ese audiovisual un extracto de la frase "Father, into Your hands I commend My spirit", de la canción Chop Suey de SOAD, se dispararon los comentarios en todos los foros.

Primera confirmación de lo que será el RESU2020, que se celebrará del 1 al 4 de julio en el Campo de Lavandeiras de Celeiro (Viveiro). Se espera que esta edición mantenga o mejore su nivel pues el festival ya está completamente consolidado tras 15 años de existencia.

LOS MÁS QUERIDOS

Según explican desde la organización, System of a Down "es la banda más pedida de este año en sus encuestas, uno de los mayores cabezas de cartel del año en los festivales europeos de metal y una de las mayores bandas de metal de la historia". Su actuación en Viveiro será exclusiva para toda España en 2020.

Nos espera un concierto de larga duración y con todos los éxitos de la formación que han sonado en radios y televisiones a lo largo de su carrera. Piensan los organizadores que será "uno de los conciertos más históricos que jamás hemos visto en el festival. You wanted to!"

MÁS SORPRESAS EL LUNES QUE VIENE Y VENTA DE ENTRADAS EL 1 DE OCTUBRE

Las sorpresas no quedan aquí, porque este lunes 23 se anunciarán muchas más bandas que formarán parte del cartel.

Y para que los amantes de la música se vayan preparando, sacarán las entradas a la venta el día 1 de octubre a las 11:00, primero en la web. Con la posibilidad de coger el abono a precio reducido

La pasada edición el Resu agotó las entradas en febrero y para la próxima "esperan agotarlas mucho antes, ¡porque este 15º aniversario promete mucho más que nunca! Este año es nuestro 15º aniversario y lo vamos a celebrar todos juntos a lo grande".