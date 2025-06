Estos son los acantilados que no te puedes perder en la Costa de Lugo: “Con pase”

Son las joyas más preciadas de la costa lucense, reclamos turísticos sin igual que han ido ganando enteros en los últimos años. Pocos son los que viajan a Galicia y no acuden a una de estas dos obras de la naturaleza. Pero mucha atención porque con la llegada de los meses de temporada alta -julio y agosto- no podrás ir sin más, tendrás que gestionar un pase.

Sí, se necesita un pase porque son monumentos naturales y, por lo tanto protegidos. La Playa de As Catedrais en el municipio de Ribadeo y el Fuciño do Porco en el otro extremo de la costa lucense, en O Vicedo. El pase que se requiere para visitarlos no te costará dinero, es simplemente una forma de controlar el número de visitantes diarios. Una manera de que la masificación no acabe con el tesoro natural y que el visitante tenga seguridad y comodidad durante el recorrido.

El Fuciño do Porco es la estrella de la temporada ya que estaba cerrado al público desde hace año y medio, aproximadamente, por culpa de varios desprendimientos de tierra que echaban a perder los accesos. Ahora, tras una estabilización del terreno, está listo y seguro para recibir. Reabre este martes 1 de julio.

total seguridad

Lo confirma el alcalde de O Vicedo, el municipio al que pertenece, Jesús Novo, "el problema de los derrumbamientos pueden ser las lluvias pero lo tenemos controlado, total seguridad para la gente que quiera ir".

El éxito del acantilado que se extiende a lo largo de Punta Socastro es indiscutible, de hecho el último verano que estuvo abierto al público, el de 2023, se registraron cerca de 44.000 visitas en dos meses. Los turistas ya han empezado a reservar plaza para este martes 1 de julio, por el momento tienen capacidad para absorber a unas mil personas más. La visita dura 45 minutos en grupos de un máximo de 70 personas. Las reservas se realizan en la página web habilitada por el Ayuntamiento para tal fin y recuerda la visita es gratuita, pero solicitar plaza es necesario para regular la asistencia y controlar la seguridad.

LA SEGUNDA CATEDRAL DE GALICIA ESTÁ EN LA PLAYA

El éxito de la playa de As Catedrais, en Ribadeo, está fuera de toda duda. Visitada durante todo el año por decenas y centenas de personas que se convierten en miles en los meses estivales. El tope máximo de visitantes por día es de 4.812 personas y se suele alcanzar en más de una jornada entre julio y agosto. Para este martes 1 de julio ya hay casi 3.000 reservas solicitadas. Siempre es recomendable visitarla durante la marea baja, para poder conocer todos los recovecos, y con una máxima en la cabeza, es un monumento natural, como un museo y en los museos ya sabemos....

El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, lo explica así: "Vas a un museo y contemplas un cuadro, no te llevas el cuadro, por eso cuando se va a la playa de As Catedrais lo que no se puede hacer es ir y llevar piedras". Y es que a los visitantes les ha dado por curiosas costumbres, o bien se llevan alguna piedrecita a casa de recuerdo, o dejan una especie de castillos, tótems, realizados acumulando piedras unas sobre otras, que estropean el entorno.

Pixabay Piedras apiladas en la playa

Además el regidor alerta del peligro de caminar por zonas que no estén delimitadas o borde de los acantilados, no sólo para la seguridad de los visitantes sino para el propio monumento que puede sufrir desprendimientos de piedras.

Para visitar la playa de As Catedrais es imprescindible gestionar el pase, en estos meses de verano, en la página web habilitada por la Xunta de Galicia. En la página aportan también información de las horas de marea baja y alta para que podamos reservar en las horas que mejor nos convenga para ver bien esta maravilla de la erosión.