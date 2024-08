Ruralízate viviendo en una aldea hobbit

Cuántas veces has dicho que si pudieras te irías al campo para vivir de un modo más acorde con la naturaleza. Pues dentro de poco vas a poder hacerlo, de hecho podrás vivir como un hobbit (aquellos amables protagonistas del libro de Tolkien)

Un joven mariñano, David Val, está construyendo una aldea hobbit en Foz. Espera que sea un atractivo turístico que sirva también de reconexión con la naturaleza.





Ruralizar al urbanita

La idea es crear un destino que atraiga a visitantes, pero también a artesanos que puedan desarrollar ahí sus oficios. Al tiempo que realizan su trabajo serán un interesante aliciente para los visitantes. Además en la aldea tendrían un escaparate más visible que sus locales y les serviría de impulso.

El creador habla de “ruralizar al urbanita y dignificar oficios que participan en la creación del proyecto”. De hecho David Val y su hermano levantan el poblado de forma artesanal, construyéndolo con sus propias manos y con la colaboración de los oficios necesarios (forja, carpintería, fontanería...).

Cuidan cada detalle para que sea un paradigma del mundo rural. El objetivo de David es que "la gente se ruralice volviendo a los orígenes en un entorno singular".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Colaboración

Pero como todo proyecto. no sale gratis. Hasta ahora lo ha llevado adelante con la aportación económica propia, de su familia y algún crédito que ha pedido. Ahora quiere abrir el espectro y dar entrada a la población general para que pueda ser partícipe del proyecto mediante un mecanismo de financiación. Piensa que no sólo es una colaboración económica sino también filosófica.

Lo ve como “una manera de crear comunidad, un empujón económico para no decir que no a ninguna de las partes artísticas”. Explica que no es una transacción puramente mercantil, “es como una responsabilidad que presto a la comunidad para que la gente pueda sacar partido a nivel económico o creativo”. Quiere que la gente que entre en el proyecto también aporte conocimiento y espera “que haya química”.

Objetivo: fin de año

Le gustaría ver terminada su particular aldea hobbit a finales de año, pero si no se llega a Navidad... será a comienzos del próximo año. Reconoce que la la fecha está un poco justa por el tema de los herrajes y bisagras que “va a ser una cosa espectacular”.

La aldea hobbit estará cargada de detallitos que sorprenderán a todos y múltiples guiños a los frikis del Hobbit y El Señor de los Anillos. Un buen ejemplo de ello es el mural que ya han finalizado y preside el poblado.