Ribadeo (Lugo) se prepara para el 11 del 11 de la ONCE: Juan Antonio Cantero, el vendedor que repartió 11 millones, es el centro de todas las miradas

Juan Antonio Cantero, vendedor de la ONCE en La Mariña

Los vecinos de Ribadeo calientan motores de cara al sorteo de la ONCE del próximo lunes: el 11 del 11 de la ONCE. No en vano hace dos años los 11 millones de euros cayeron en esta localidad.

Juan Antonio Cantero Pérez es una de las personas más buscadas estos días. Él es el vendedor de la ONCE que en 2022 dio un premio de 11 millones de euros en Ribadeo, y otros cuantos de 50.000 euros en varios cupones.

Desde entonces, además de ser más famoso, está muy solicitado por los clientes... todos quieren lo mismo.

Según Juan "siempre que das un premio importante caen algunos premios más aunque sean menores y la gente se anima mucho más a comprar. Todos los días viene la gente diciendo 'a ver si este año me lo das a mí porque de la otra vez que compré no me lo diste', es lo normal, lo típico".

Cedida Cupones del Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2024

MIL CUPONES

Estos días maneja unos 1.000 cupones sólo para el 11 del 11. Pero si se le acaban tiene asegurada la reposición porque hay un gestor que va preguntando cómo va con la venta y si necesita más cupones se los trae inmediatamente.

Explica Juan que la suerte es como la pescadilla que se muerde la cola, cuando das un premio grande vendes más, y al vender más números mueves más la suerte, con lo que es más probable que caigan más premios.

Y lo que quieren los vendedores es justo eso, dar premios: "lo que más nos gusta a nosotros es dar premios, cada vez que damos un premio se nos pone una sonrisa de oreja a oreja y nos vamos para casa más contentos que pa qué, porque es lo que queremos nosotros dar suerte a la gente".

el chaleco verde y amarillo

Aprovecha este momento para lanzar una reivindicación, por todos sus compañeros, trabajadores de la ONCE, los del chaleco verde y amarillo, que hacen un esfuerzo muy grande y hay que tener en cuenta que detrás siempre hay una historia y una discapacidad.

Explica Juan que den o no den premios, el trabajo de los vendedores de la ONCE está ahí y es duro, luego unos vendedores tienen más estrella que otros a la hora de repartir la suerte. Quiere "reivindicar la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de mis compañeras y compañeros, porque detrás de un vendedor hay que pensar que hay una historia, hay una vida, un esfuerzo, hay una discapacidad. Yo hoy, por mí, deseo que se nos valore a todos y a todas por igual".

Reconoce que él ha dado un premio, pero se den o no premios, "el trabajo está ahí y es un esfuerzo grande".

Si aún no te has hecho con el cupón, estás a tiempo. Juan Antonio Cantero hace la ruta entre el Eroski de Ribadeo y el municipio de Barreiros. Es un habitual de la zona que, además de venderte un cupón -que puede venir cargado de millones- siempre tienen una palabra amable y una sonrisa para todos.