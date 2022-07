El Ribadeo Indiano genera un volumen de negocio de 3,5 millones de euros

Ayuntamiento y Acisa hacen un balance muy positivo del VII Ribadeo Indiano, que concluía este domingo con el concierto de la mexicana Lila Downs, que reunió en la calle San Roque a más de 15.000 personas, y con el sorteo del viaje a Cuba para dos personas.

La afortunada fue la ribadense Begoña Sobrino Gijón. Según los datos que maneja la organización más de 80.000 personas se dieron cita del viernes al domingo en el Ribadeo Indiano, que generó un volumen de negocio de más de 3,5 millones de euros.

Lila Downs, broche de oro

El concejal de Turismo, Pablo Vizoso, explica que “desde el Ayuntamiento de Ribadeo hacemos un balance muy positivo de esta edición del Ribadeo Indiano de 2022 porque en el broche de oro, en el colofón de este evento, en el concierto de Lila Downs podemos afirmar que al mismo tranquilamente asistieron unas 15.000 personas. Había mucha afluencia en la Rúa de San Roque, que además de esta vez estuvo totalmente habilitada para el concierto, pero lo cierto y que la gente también estaba por muchas otras calles.

Aunque quizás el más importante sea que durante todo el fin de semana debería afirmar sin temor a equivocarme que el volumen de personas tanto de Ribadeo como de había ido de aquí fue muy superior a la pasada edición”.

Gente, ambiente, animación...

El edil ribadense indicó que “el viernes por la tarde en diferentes puntos de la villa y también por la noche en el parque se notaba la gran afluencia y el gran ambiente, y el sábado prácticamente en cualquier calle o plaza de Ribadeo había gente, había ambiente, había animación. Por supuesto también el domingo, que normalmente era un día más flojo, pero la afluencia fue más que notable".

Hoteles al 100%

"La ocupación hostelera rozó casi el 100% durante estos días del Ribadeo Indiano y la actividad de la hostelería, de los establecimientos, del comercio fue muy elevada, así que evidentemente el balance tiene que ser totalmente positivo. Estamos muy satisfechos de la organización y de la repercusión que este evento tiene para Ribadeo”.

Vizoso Galdo tuvo palabras de agradecimiento para el personal del Ayuntamiento y también para Acisa: “quiero aprovechar para agradecer la muchas personas, a todo el mundo, principalmente al personal del Ayuntamiento, a mis compañeros y compañeras de Corporación, la Acisa, y la muchas otras asociaciones y agrupaciones. Fue un gran número de personas, que con su trabajo y con su entusiasmo hicieron posible lo que podemos ya considerar como el mejor Ribadeo Indiano hasta el día de hoy. Me siento muy orgulloso de trabajar con todo este equipo a mi alrededor”.

Buscarse la vida para próximas ediciones

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, comentó que “desde Acisa, tras una pequeña consulta que hicimos, porque no tuvimos tiempo a más, podemos hablar de que el Ribadeo Indiano 2022 fue el éxito más grande hasta el momento, y que estamos hasta incluso asombrados de la repercusión lograda. Podemos ya hablar de algo más de 3 millones y medio de euros de ingresos en los tres días, de personas que estuvieron en la actuación sí podemos hablar de alrededor de 15.000".

"Estamos muy contentos, porque los hoteles rozaron el 100%, la hostelería incluso varios restaurantes llegaron a no cerrar servicios en todo el día, no había sitio para nada, realmente no había sitio para tener más gente, tendremos que buscarnos la vida en próximas ocasiones, haber que podemos hacer para dar mejores servicios”.

Y el viaje a Cuba, para Begoña Sobrino

Este domingo por la noche, tras el concerto de hora y media que ofreció la mexicana Lila Downs, tuvo lugar el sorteo de un viaje a Cuba para dos personas. La afortunada fue la ribadense Begoña Sobrino Gijón. Iriarte Quintana dijo que “el sorteo de Acisa fue espectacular, el viernes no había ya papeletas en los establecimientos nuestros, se pusieron 100.000 rifas en circulación para hacer el sorteo y quedamos sin ellas, y no sé cuantas había en la urna, pero había muchísimas”.

Todo el personal dio el do de pecho

Y añadió: “ahora solo quedan los agradecimientos, que yo quiero agradecer a todo el Ayuntamiento, no me quiero olvidar de nadie y así me cubro, pero sobre todo a Obras y Medio #Ambiente, que estuvieron luchando con nosotros y con todo lo que había que hacer por aquí.

No quiero olvidarme por nada del mundo ni de Begoña, ni de Xera, ni de Hugo, ni de Nieves. También quiero darle las gracias al personal de Acisa, a Jesús, y la Sierra, a Miguel, a Iriarte, a Suso, a María Novo, y a Fari, porque todos estuvieron a la altura y por encima de lo que tenían que dar. Hoy los tenemos a todos trabajando otra vez, pero merecen un descanso. Gracias a todos. Y a Pablo Vizoso, también muchísimas gracias, atendió todo lo que le pedimos, tanto él como el alcalde, como todos los concejales y concejales, muchísimas gracias, de la gusto trabajar de esta manera”.