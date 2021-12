Ribadeo arreglará cinco calles con ayuda económica de la Diputación

El alcalde, Fernando Suárez, se muestra satisfecho tras la aprobación hoy en la junta de gobierno de la Diputación de Lugo de una aportación de 285.000 euros para actuar en 5 calles: Camino de la Pega, La Pega-Camino del Cementerio, Camino de la Ponte de la Pega, Rúa del Río de Amalló y Veigadaira. Los trabajos se centrarán en la renovación del pavimento y de las redes de abastecimiento y saneamiento.

El regidor contó que “desde el Ayuntamiento venimos trabajando en estos últimos años en una mejora en los diferentes barrios de nuestra villa. Y así en la parte más al sur de la misma, la que limita entre el Cementerio, el Campo de fútbol y la circunvalación, existe un amplio sistema viario que llevaba muchos años sin mejorar. En estos últimos tiempos ya actuamos en varias de estas calles aunque la parte más importante quedaba sin hacer”.

Suárez Barcia dijo que “para eso, llevamos meses de intenso y discreto trabajo técnico para articular unos proyectos de mejora de estos viarios públicos. Y evidentemente esto supone una cantidad económica muy importante que el Ayuntamiento no puede asumir únicamente, dado que hay que tener en cuenta que no se trata solo de viarios interiores, sino también de paso del Camino de Santiago, de intercomunicación de la villa con las parroquias, etc, por lo que solicitamos del área de Medio Rural de la Diputación una ayuda económica para esta importante actuación”.

285.000 euros de la Diputación

El alcalde manifestó: “por eso, estamos muy contentos de que en la junta de gobierno provincial de esta mañana, se aprobó una importante aportación de 285.000 euros para este proyecto que el técnico municipal establece en unos 300.000 euros. Las actuaciones se desarrollarán, concretamente, en las calles Camino de la Pega, La Pega-Camino del Cementerio, Camino de la Ponte de la Pega, Rúa del Río de Amalló y en la Veigadaira. Estos trabajos se centrarán en la renovación del pavimento y de las redes de abastecimiento y saneamiento”.

Fernando Suárez añadió: “es una actuación que se realizará en los próximos meses, importantísima y que va a cambiar esa zona para bien, que estaba bastante degradada desde hace mucho tiempo. Me los sabía que el vecindario nos pedía ayuda y así lo estuvimos haciendo, pero era necesario un impulso decisivo cómo lo que ahora vamos a dar”.