El pueblo de La Mariña (Lugo) que muda la piel cada segundo fin de semana de agosto: "Esencia medieval"

La ciudad de Mondoñedo, en Lugo, tiene una gran esencia medieval. Y todos sus años de historia salen a la luz este fin de semana con la celebración del 33° Mercado Medieval. COPE Ribadeo se ha trasladado hasta ahí para conocerlo de primera mano.

Una fiesta familiar en la que se vuelcan los vecinos

Es una fiesta muy familiar. Disfrutan de ella todas las generaciones y también se encargan de montarla, desde los más pequeños a los abuelos. Tan familiar es el carácter que el primer mercado, hace 33 años, fue organizado por los vecinos que pagaron de su propio bolsillo el entramado.

Por ejemplo Morillo: 42.000 pesetas gastó en la primera cena popular, contaba a COPE. "Hace 33 años era dinero, eh? Tuvo tanto éxito que después Turismo me dio el dinero"

Actividades para viajar en el tiempo

Este fin de semana, 33 años después, se mantiene esa cena, ahora financiada por el Ayuntamiento, y muchas actividades más: torneo medieval, nombramiento de caballeros, exhibición de cetrería y hasta una boda por el rito mozárabe. Todos los ingredientes necesarios para viajar en el tiempo.

Puestos de madera cubiertos de ramas, pacas de paja y gentes que ya empiezan a asomar ataviadas al estilo de siglos atrás en la mañana de este viernes medio nublado medio despejado y con 21 grados de temperatura. Casi todo preparado para recibir a los miles de visitantes que en un fin de semana llenan las calles de la ciudad.

Programación del 33º Mercado Medieval de Mondoñedo

Este viernes por la noche, tendrá lugar el primero de los actos grandes, la Cena Medieval, seguida de queimada y precedida de una recreación histórica.

El sábado, una demostración de cetrería, el nombramiento de los Caballeros Honoríficos del Camiño Norte o el Gran Torneo Medieval.

Y el domingo, no hay que perderse la Boda Medieval por el rito mozárarabe, la Ruada de Caballeros o la Leyenda.

Numerosas actividades aderezadas de puestos de artesanía y gastronomía, 150 en total, conciertos y diversión para todas las edades. Pero lo más significativo del Mercado Medieval de Mondoñedo es su carácter familiar. Una fiesta que disfrutan todas las generaciones.

