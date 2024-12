El PSOE pasa la pelota de la Residencia de Foz (Lugo) al BNG, su socio de gobierno

Los concejales del Partido Socialista, en el equipo de gobierno de Foz, reconocen que ellos no han sido capaces de solucionar la parálisis en que se encuentra inmersa la Residencia de Mayores por lo que han decidido quitarse de en medio y dejar que otros lo hagan si tienen la forma de solucionarlo.

Así que, por decreto de alcaldía, se han delegado las competencias de la Residencia y Centro de Día en el BNG, concretamente en la figura de la concejala Zoraida Coira.

El bloqueo

Reconocen que lo han intentado pero se han encontrado con el bloqueo del PP y del BNG, su propio socio de gobierno, y por lo tanto no ven la forma de solucionar este asunto.

Han pensado en Zoraida Coira porque tiene una liberación de un 50% y consideran que es la indicada para retomar este tema y empezar de cero, como sugirió la formación nacionalista en los últimos plenos celebrados.

Zoraida suma esta competencia a las otras que ya desarrolla: Educación, Juventud y Normalización Lingüística.

Ana Rojo seguirá al frente de Servicios Sociales

La concejal socialista Ana Rojo seguirá llevando las competencias de Servicios Sociales, Bienestar, Inclusión y Emigración. El alcalde, Fran Cajoto, ha agradecido “profundamente la implicación y el trabajo” de la concejal.

COPE El alcalde, Fran Cajoto, y la concejal de Servicios Sociales, Ana Rojo, en la rueda de prensa

Aclara que “el cambio en las competencias se debe únicamente y exclusivamente al bloqueo impuesto por el Bloque Nacionalista Galego y esto significa que le dan una oportunidad al BNG de dirigir la nueva licitación, de hacer las propuestas de modificación y los trámites que solicitaba, que demandaba al Partido Socialista. Tiene la oportunidad de demostrarlo desde la gestión que es como se demuestran, de verdad, los gobernantes y gestores”. A su vez asegura que la formación nacionalista tiene el compromiso del PSOE de que no van a bloquear su trabajo, sino a facilitarlo.

por qué este paso

El equipo de gobierno acaba de recibir la comunicación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, TACGAL, que desestima el recurso interpuesto por la empresa que se había propuesto por la mesa de contratación, CK Senior Gestión, para la concesión de la Residencia.

Este dictamen ratifica la decisión del último pleno en que se acordaba renunciar al proceso de contratación (con los votos favorables de PP y BNG).

Según lamentan los socialistas esto da lugar a una situación de bloqueo que desencadena una serie de costes económicos, para el Ayuntamiento, y por lo tanto los vecinos, por un trabajo técnico que se ha echado a perder, por posibles demandas de los ofertantes del servicio y las subidas a los vecinos de Foz, con facturas superiores a 30.000 euros mensuales.

Un giro de 180º

Los concejales socialistas califican “de tremendamente irresponsable el giro de 180 grados en el discurso y el voto del BNG, faltando al compromiso que adquirió para la conformación de este gobierno”, según ha expresado el alcalde.

Recuerda que asumieron la Residencia con una serie de compromisos adquiridos por el anterior equipo de gobierno, intentaron que la Xunta asumiera los precios pero no lo consiguieron y aumentaron la ayuda de emergencia social hasta los 240.000 euros.

Pero reafirman su máxima de “ayudar al que no tiene recursos” pues el que sí los tienen debe afrontar el coste del servicio. Explican que no quieren hacer un agravio comparativo con las personas que cuidan a sus familiares en casa, asumiendo los costes, por no poder acceder a una residencia. Y como se encuentran en un callejón sin salida dejan que otros retomen en asunto y lo resuelvan si tienen la forma. El alcalde les desea “la mayor de las suertes en la nueva tarea porque va a ser la suerte de todos”.

un punto de inflexión

Espera que esto suponga un punto de inflexión en la actitud del BNG porque Foz tiene muchos retos que afrontar, entre ellos la depuradora, la implantación del servicio del contenedor marrón o la licitación del servicio de madrugadores para el año 2025 en los tres colegios públicos. Señala, por último, que “hay que demostrar quien está dispuesto a gobernar”.

Ana Rojo, como responsable de Servicios Sociales, lamenta que haya llegado a este punto el asunto de la Residencia e insiste en que la partida social que habilitó el Ayuntamiento es para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan: “Nuestra pretensión fue ayudar siempre a aquellas personas que no podían costear el servicio en la residencia, pero aquellas personas que sí pueden pagar, lógicamente, es así en todos los ámbitos de la vida, aquel que más tiene, tiene más que aportar”.

Reconoce que esta situación les provocó “muchos mareos de cabeza y no vieron otra posibilidad que ofrecerle al BNG que haga esas tareas de gestión”.

Por último alaba la atención y cuidados de todo el personal del centro y reafirma que “no tenemos ninguna queja y nunca quisimos echar a nadie ni hacer una residencia privada".