El Proyecto Argos recuerda la importancia de proteger el patrimonio subacuático

Cada vez hay más gente aficionada al buceo, a mimetizarse con los peces en el fondo del océano. Pero entre esas aguas hay mucho más que peces, a veces te topas con enseres de otras civilizaciones, de otras épocas.

Y entonces.., qué hacer con ello? ¿Lo que hay en el mar es de todos? Pues no.

Ribadeo acoge unas jornadas de patrimonio subacuático para orientar a los buceadores sobre cómo actuar ante la presencia de vestigios de otras épocas

El mar cobija buena parte de nuestra historia y los buceadores son una suerte de Indiana Jones que deben protegerla.

Para transmitir este mensaje, la importancia del patrimonio subacuático, elProyecto Argos y el Club Illa Pancha organizan una jornada divulgativa en Ribadeo. Con inmersión incluida para que los deportistas puedan observar algunos de los vestigios que ampara la ría en su lecho.





Explica el presidente del Club Illa Pancha, Chema Sanjurjo, que uno de los objetivos de esta cita, que tendrá lugar el sábado 8, es transmitir la importancia de no mover esos vestigios para no deteriorarlos. Se pueden mirar, fotografiar, pero nunca tocar.

Entre otras ideas manda un mensaje muy importante: en algunas ocasiones los hallazgos son tan importantes que conviene notificarlos a las autoridades, para evitar expolios.

Además de estas recomendaciones, en la jornada contarán con una serie de expertos arqueólogos para explicar la importancia de los hallazgos en la Ría de Ribadeo.

Se trata de una primera aproximación a la defensa del patrimonio. La intención es organizar otra jornada más adelante para enseñar como fotografiar los vestigios.