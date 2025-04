Propietarios de embarcaciones de Foz (Lugo) reclaman la reducción de las tasas portuarias ante la falta de calado

La asociación de pesca recreativa A Ribeira de Foz lleva diez años reivindicando el dragado del canal y del puerto de Foz sin conseguirlo. La obra fue anunciada finalmente en 2023 y a día de hoy no es una realidad. Todo apunta a que este año tampoco sonará la flauta porque faltan unos permisos del Gobierno, en concreto del departamento de Transición Ecológica, que se están retrasando. Una vez conseguido ese documento habrá que solicitar otros permisos (Capitanía Marítima, Costas...) y, entretanto, puede que caduquen otros ya conseguidos. Todo esto antes de que se llegue a aprobar la DIA (Declaración de Impacto Ambiental).

PROBLEMAS DE LOS PESCADORES PARA FAENAR

Mientras la administración trabaja a su ritmo, los pescadores padecen a diario la falta de calado que les deja encerrados en puerto varias horas al día, sin poder salir por el canal. Algo que perjudica aún más la labor de los pescadores profesionales.

A Ribeira de Foz Embarcación con dificultades para salir de puerto por culpa de la falta de calado

Ante esta situación, la asociación A Ribeira ha decidido dirigirse a la Valedora do Pobo con dos reivindicaciones. La primera es que se ejecute el dragado del puerto y el canal de Foz cuanto antes, que es lo que más les interesa. Y la segunda, que mientras no se ejecuta ese dragado les rebajen las tasas portuarias que pagan.

REBAJA DE TASAS

¿Por qué? Porque el ente Portos de Galicia aplica una bonificación del 50% en los puertos en los que en bajamar hay menor altura de mar de un metro en la zona de atraque, ante la previsión de varadas. Ellos consideran que su situación se ajusta a ese perfil y por ello piden una rebaja de la cuota: "consideramos que es lo mismo no tener agua debajo de la plaza de atraque que en la salida del puerto, si no puedes salir o entrar en las horas de bajamar, es el mismo perjuicio".

El presidente de A Ribeira, Alberto Burundarena, explica que "no hay visos de que la obra se vaya a hacer este año". Considera que se está dando una situación "discriminatoria para nuestras embarcaciones y para las embarcaciones náuticas profesionales". Explica que esto significa que "no podemos salir del puerto, tenemos la puerta cerrada, porque aunque tengamos agua dentro del puerto -tenemos como un pozo-, en la entrada del puerto no tenemos agua, estamos a cota más, positiva, porque hay más arena que agua, o sea, que viene seca completamente la salida del puerto".

UNA PUERTA CERRADA VARIAS HORAS AL DÍA

Compara la situación con "tener la puerta de tu garaje, que estás pagando un alquiler, y en ciertas horas del día está cerrada y no puedes salir con el coche", así que "visto que no se va a hacer pues por lo menos que no nos estén cobrando de forma injusta el alquiler de nuestras plazas de atraque".

A Ribeira de Foz Embarcación deportiva en el canal del puerto de Foz

Burundarena apunta que esta situación vulnera "la garantía de acceso de las embarcaciones y es un incumplimiento de los principios de gestión equitativa y racional de los recursos públicos porque la problemática del calado está recogida por la propia administración en su propia normativa". Reivindica que se haga el dragado, cuanto antes, y mientras no se hace que no les cobren de manera injusta.