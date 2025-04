Problemas residuales en La Mariña de Lugo tras el apagón, mientras negocios y vecinos recuperan la normalidad

La Mariña de Lugo funciona tras pasar el horas sin suministro eléctrico este lunes. Lo fueron recuperando poco a poco a lo largo de la tarde de ayer. Las incidencias fueron escasas durante el apagón, casi todas relacionadas con personas atrapadas en ascensores, en Xove, Viveiro o Foz, que fueron rescatadas sin problemas.

Los negocios van poniendo al día sus asuntos y descubriendo, en algunos casos, que han perdido datos importantes con el corte de luz. Como el responsable de una papelería de Ribadeo. Diego ha perdido información contable de dos o tres años atrás por el fallo eléctrico, y esta mañana aún no tenía cobertura de teléfono

El responsable de una carnicería de Ribadeo cuenta que no tuvo demasiados problemas, más allá de la escasez de clientes o que sólo se llevaban embutidos envasados. El género no se echó a perder porque las cámaras frigoríficas aguantan horas. Afortunadamente pues señala que si el apagón se hubiera prolongado más horas, entonces sí iría en descenso la temperatura de las neveras: "Entonces tendríamos un problema serio, entonces sí que íbamos a tener que buscar generadores".

En una farmacia explican que hoy trabajan bien aunque, de cuando en cuando, el sistema que está conectado con el Sergas les da algún fallo, pero son intermitentes. Durante el apagón del lunes estuvieron atendiendo a los clientes como pudieron, alguna urgencia con receta extendida manualmente. A última hora les funcionó todo con normalidad.

Los centros educativos han permanecido abiertos aunque no había actividad lectiva ni comedor ni transporte escolar. Algunas personas no han tenido otra opción que llevar a sus hijos a ellos porque no había capacidad de conciliación, como le ha ocurrido a una madre del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Tenía que trabajar y no tenía con quién dejar a su hija pequeña, así que tuvo que recurrir al cole. Quedaba tranquila sabiendo que iba a estar bien cuidada y, además se lo pasaba bien allí.

La directora del Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo, Begoña Sanjurjo, explicaba que ellos no tenían actividades preparadas ni se daba clase: "Hoy vamos a trabajar como si fuéramos una guardería o una ludoteca, algo así improvisado... no una clase normal".

La directora del colegio Gregorio Sanz de Ribadeo, Lourdes Marqués, por su parte, ha explicado que desde el centro no toman decisiones unilaterales y en todo momento han procedido según las órdenes que les iban llegando desde Educación de la Xunta de Galicia. Las notificaciones oficiales llegaban a última hora de esta mañana de martes y fueron ajustando la atención del personal para adecuarse a lo requerido.

Las escuelas infantiles públicas también han atendido hoy a los pequeños, como la de Xove, que a lo largo de la mañana abría las instalaciones al público, siguiendo la norma dictada por la Xunta de Galicia

ALCOA SE SALVÓ

Y la fábrica Alcoa salvó la producción aunque temblando estuvieron porque las cubas estuvieron sin suministro más horas de la cuenta, superando el "umbral de supervivencia". Se han recuperado 11 cubas cuyo baño servirá para arrancar las otras sin tener que comenzar el proceso desde el principio. Afortunadamente no hubo accidente alguno.

En la sección de alúmina continúan con el arranque, con dificultades pero sin fallos críticos. El ojo puesto en el departamento de precipitación. Están trabajando para eliminar sólidos y recuperarlos cuanto antes.

El presidente del comité, José Antonio Zan, destaca sobre todo que en la factoría no se ha registrado ningún accidente ni incidente pese a pasar tantas horas sin electricidad. Algo que atribuye a la profesionalidad de los trabajadores.

Precisamente este martes se ha aprobado en el pleno de la Diputación una moción para exigir a la empresa que haga la inversión en el horno de ánodos, necesario para garantizar la viabilidad de la fábrica mariñana.