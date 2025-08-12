El método escogido por una asociación de comercio de Galicia para apoyar la compra de cercanía: "Huimos de las sonrisas de cartón"

Potenciar el comercio local, las compras en el comercio de toda la vida, el de cercanía, ahorra tiempo, fomenta las relaciones sociales y protege el futuro de nuestros pueblos. Esta máxima forma parte de la campaña de concienciación que lanza en Ribadeo la asociación de comercio ACISA, bajo el lema “O noso comercio é vida. Vive Ribadeo”.

Para ello hacen público un manifiesto en el que recuerdan las ventajas de la proximidad y animan a comprar en clave local, recordando los precios competitivos “iguales o mejores que los de las grandes superficies” y con “un servicio personalizado”.

Jesús Pérez, gerente de la asociación, explica algunos de los conceptos que incluye ese manifiesto como la posibilidad de comprar on line en el comercio local, la calidad y selección cuidada de productos o el conocimiento del cliente que "permite ofrecer soluciones a medida".

La presidenta de ACISA, Carmen Cruzado, recuerda que un gesto cotidiano como la compra en los locales de cercanía “tiene un gran impacto en la economía, empleo, vida social e identidad de la villa”. Desde ACISA apuestan por “las sonrisas de carne y hueso” y huyen de “las sonrisas en cartón”.

Cedida Jesús Pérez y Carmen Cruzado, gerente y presidenta de ACISA

Cruzado Iglesias, presidenta de la patronal, señala que “no se trata solo de mantener negocios abiertos, sino de proteger la identidad y el pulso de Ribadeo. Cada vez que alguien compra en una tienda local o toma un café en un bar de la villa, está contribuyendo a que nuestras calles sigan llenas de vida. Esta campaña es una llamada de atención y una llamada a la acción, porque todos somos responsables de cuidar nuestro entorno económico y social. Las villas tienen venida gracias a los negocios locales”.

apostar por el futuro de ribadeo

Desde ACISA quieren "que la gente sea consciente de que detrás de cada mostrador y cada barra hay personas, muchas veces conocidas, que forman parte de nuestra comunidad. Comprar local es apostar por el futuro de Ribadeo y por un modelo de vida que queremos preservar. Es apostar por un comercio próximo, de calidad y con corazón. Esta campaña de concienciación "O noso comercio é vida, vive Ribadeo" se difundirá a través de pegatinas, que se repartirán los próximos días en los locales asociados para que los coloquen en lugar visible, redes sociales y diferentes formatos publicitarios.

La Asociación de Comercio y Hostelería invita a toda la ciudadanía y a quien nos visita a sumarse a este movimiento y a comprobar, de primera mano, las ventajas de un comercio y de una hostelería próximos, de calidad y comprometidos con su comunidad. "Desde ACISA estamos siempre al lado de nuestros asociados y asociadas, esos que pagan sus impuestos durante todo el año en este ayuntamiento, esos que crean empleo y generan riqueza en Ribadeo”.

La iniciativa se enmarca en la programación de actividades del proyecto de ACISA Ribadeo "O Noso comercio é vida, vive Ribadeo" que cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia en el marco del proyecto "Tu comercio es extraordinario".