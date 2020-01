La mejor fórmula para consumir pescado "a diario" y ganar en salud

La Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP Lugo) presentó este jueves en el salón de actos de ABSA, en el puerto de Burela, su nuevo calendario 2020, en el que se promociona el consumo de pescado como una de las principales bases de una vida saludable.

El calendario ha contado con la colaboración de Armadores de Burela S.A. y especialmente del doctor Guillermo Aldama López, de la Unidad de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón.

El doctor Aldama ha defendido el consumo de pescado como base de la dieta mediterránea y sobre todo en su variedad de la dieta atlántica, un alimento, además de sabroso, muy rico en grasas “premium” Omega 3 que ayudan a nuestro organismo y son una de las razones por las que España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo.

En el anuario se presentan 12 mensajes firmados por el cardiólogo acompañados por otras tantas imágenes de algunas de las principales especies de la lonja de Burela, indicando también las temporadas de pesca o consumo preferente de cada una de ellas.

Por ejemplo, el mes de enero se abre con una frase motivadora: "Consumir pescado al menos dos veces a la semana ayuda a nuestro cerebro, mejorando nuestra memoria, disminuyendo el riesgo de depresión y aumentando el cociente intelectual en los niños".

El calendario también se cierra con una clara recomendación en el mes de diciembre: "Si quieres un cuerpo “premium” con un funcionamiento “premium” deberías nutrirlo con materiales “premium”... y el pescado es tu mejor opción".

Por su parte, el gerente de la OPP Lugo, Sergio López, ha valorado especialmente que en este nuevo calendario se vean reflejadas las diferentes pesquerías que forman parte de sus flotas, como el palangre de fondo en aguas europeas, que pesca con anzuelo una a una la merluza de pincho, la bertorella o brótola de roca y la cabra de altura; el palangre de superficie en el Atlántico, que pesca también individualmente el pez espada y la tintorera o caella; la flota bonitera del Cantábrico, que pesca los bonitos del norte al curricán, uno a uno con anzuelo; o las flotas de cerco o arrastre de litoral del Cantábrico, que traen a la lonja de ABSA especies como la caballa, el jurel o chicharro, el bocarte, la sardina, el gallo o el rape.

El almanaque tendrá una tirada de 3.000 ejemplares y se empezará a distribuir la próxima semana entre los socios de OPP Lugo y ABSA, a través de la Asociación de Exportadores Mayoristas de Pescado de A Mariña (ADEXMAR) y de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (APEHL).

En Madrid también se distribuirán 1.000 ejemplares entre los socios de FEDEPESCA (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados).

Esta acción se enmarca dentro de las acciones de promoción de la OPP Lugo incluídas en su plan de producción y comercialización anual, que cuentan con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

12 meses, 12 causas razones para consumir pescado

Enero

«Consumir pescado al menos 2 veces a la semana ayuda a nuestro cerebro, mejorando nuestra memoria, disminuyendo el riesgo de depresión y aumentando el cociente intelectual en los niños.»

Febrero

«España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y parte del secreto de esa longevidad es el alto contenido en pescado que posee la dieta mediterránea.»

Marzo

«La grasa del pescado es “premium” debido a su altísima calidad (ayuda a reparar las células y que funcionen a la perfección) y porque no la fabrica nuestro cuerpo: si no la ingerimos, no dispondremos de ella.»

Abril

«Las grasas “premium” del pescado mejoran la agudeza visual y disminuyen el riesgo de pérdida de visión.»

Mayo

«Las grasas que posee el pescado mejoran la elasticidad de nuestra piel y nuestras articulaciones.»

Junio

«La ingesta de pescado mejora nuestro sistema inmunitario ayudándonos en la prevención de infecciones y evitando la aparición de cáncer.»

Julio

«El consumo de pescado contribuye a regular nuestros niveles de colesterol, ayudando a subir el colesterol bueno y bajar el colesterol malo.»

Agosto

«Las personas que consumen altas cantidades de pescado reducen un 45% el riesgo de sufrir trombosis cerebral, que es la principal causa de muerte en mujeres españolas.»

Septiembre

«El alto consumo de pescado optimiza nuestro corazón ayudando a sus células a que se sincronicen y se contraigan de forma más eficiente.»

Octubre

«El riesgo de sufrir arritmias mortales desciende hasta un 70% en las personas que consumen pescado al menos dos veces a la semana.»

Noviembre

«Las personas que toman pescado habitualmente presentan un 30% menos de probabilidades de sufrir un infarto agudo de miocardio.»

Diciembre

«Si quieres un cuerpo “premium” con un funcionamiento “premium” deberías nutrirlo con materiales “premium”... y el pescado es tu mejor opción.»