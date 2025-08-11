"Me cayeron unas lágrimas", Josedel Rivas vivió tres cuartas partes de su vida en el edificio incendiado en Ribadeo (Lugo)

Toda una vida de recuerdos, eso es lo que se ha ido con las llamas en el edificio Ribanova que ha quedado calcinado en Ribadeo (Lugo) tras un voraz incendio declarado este sábado. Josedel Rivas se crió allí, pasó tres cuartos de su vida en esa casa. Cuando lo vio arder sintió que algo se iba con él.

Nos cuenta que "sientes cómo se te va un trozo muy grande, son muchas vivencias las que viví allí, desde que era un restaurante, luego fue un pub, después el MiniBar... fue todo. Y ver que se va todo en nada, en una hora". Reconoce que "le cayeron unas lágrimas" porque no es un edificio cualquiera, "has hecho toda tu vida en él, conoces todos los rincones, habitación por habitación".

Cedida Josedel Rivas

Mientras veía las llamas en directo, como si se tratara de una película, era consciente de que el incendio no se podría parar porque todo el interior del Ribanova está hecho en madera: suelo, puertas, vigas, escaleras... Una pena, pero él sabía que ya era inevitable que todo el inmueble se fuera al garete: "Tantas vivencias desde que eras un niño y ver cómo se va todo al garete, pero bueno, es la vida".

un emblema y muchos recuerdos particulares y comunitarios

El Ribanova es un edificio histórico, emblemático en Ribadeo. Hace años acogió el antiguo Hotel Lamas, un restaurante-marisquería y luego un pub. El restaurante y el posterior pub Ribanova estaban regentados por los padres de Josedel, Lola y Edelmiro, que pasaron muchos años dedicados al negocio. Y vivieron en ese inmueble desde 1977, en que llegaron a Ribadeo, hasta el año 2007.

Ha quedado devastado por un voraz incendio que se originó, al parecer, en el segundo piso y en seguida se extendió por todo el edificio hundiendo el techo, las buhardillas y una galería. Los bomberos tuvieron que afanarse al máximo para evitar que las llamas se extendieran al edificio anexo.

Según explica el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, el inmueble vecino no ha resultado dañado, el perímetro del edificio, las paredes y la estructura no corre riesgo. Se estuvo actuando desde tres puntos, en la zona trasera, el lateral y "enfriando la pared del edificio colindante". La fachada principal del Ribanova se mantiene también en pie y "lo que trasladan los equipo de bomberos y servicios técnicos no tiene riesgo pero falta la valoración de los arquitectos y yo creo que ahí es donde se puede sacar algo más en conclusión". Lo que pudieron ver los bomberos es que no hay riesgo de derrumbe pero esperan la confirmación de los arquitectos pues se está analizando en estos momentos.

Desde el inicio del incendio el regidor estuvo en comunicación con los titulares actuales del edificio y también los del edificio anexo. Estos últimos venían a Ribadeo casualmente ese día y desde el Ayuntamiento estuvieron atendiendo y acompañando a esta familia.

Armando Carrera Edificio Ribanova, parte trasera

EL FUEGO SE REAVIVA EN ALGUNAS ZONAS DE LA CASA

Ahora, dos días después del siniestro, la situación está controlada pero de cuando en cuando el fuego se reaviva en algún punto de la casa. El alcalde pide calma a la población, los servicios de emergencia siguen pendientes y actuarán en cada momento que sea necesario, "humo y llamas seguirá habiendo", pero pide a la población que no se alarme. Alaba la labor de estos servicios de emergencia y también de los trabajadores municipales por el celo en su trabajo y su responsabilidad.

Recuerda Dani Vega que las causas del incendio aún están por determinar. En estos momentos está abierta una investigación pero no pueden dar más información por el momento.