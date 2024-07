La Mariña, abierta al público

Las banderas azules ya ondean en las playas de La Mariña este uno de julio, no todas las concedidas pero sí algunas. Hay playas que sacrifican la bandera por no contar con el necesario servicio de socorrismo.

Por ejemplo en Foz . Tienen banderas para cinco playas e izan sólo la de la Rapadoira. Y también la bandera otorgada al sendero azul que recorre todos estos arenales, tal como explica el alcalde, Fran Cajoto.

En total en el municipio de Foz tienen 15 socorristas, pero necesitarían más para izar todos los estandartes

Buenas expectativas

El regidor confirma que ya con el inicio de mes se nota mucha gente en su pueblo y eso que el tiempo no acompaña, pero el sector hotelero se siente satisfecho y con buenas expectativas, señala.

En general hay esperanzas para esta temporada alta, vistas las cifras de años pasados se espera batir todos los récords.

As Catedrais, con pase

Uno de los alicientes más visitados en La Mariña es la clásica playa de As Catedrais, (que también tiene izada su bandera azul) y desde hoy está regulada por la Xunta.





Hay que tramitar un pase para acceder, con un máximo de 4.812 personas por día. Para este primero de julio se han reservado más de 2.500 plazas.

Y otro aliciente mariñano pero que no se deja visitar, importante tenerlo en cuenta, es el Fuciño do Porco, en O Vicedo. Debido a los desprendimientos de tierra sufridos este invierno no está en condiciones de seguridad para acceder a él.

A pesar de todo, no le faltan atractivos a La Mariña para ofrecer este verano a todos los visitantes.