Pescado sin espinas, piel ni complicaciones, porque los hábitos de consumo han cambiado

La sociedad actual lleva prisa y además se ha vuelto más cómoda. Ir a la pescadería, comprar pescado, limpiarlo en casa, cocinarlo y luego quitarle las espinas para comerlo se nos antoja demasiado trabajo para nuestras ajetreadas vidas.

Ante esta situación, desde la empresa de armadores Puerto de Celeiro, en colaboración con la Cofradía, han decidido ponérnoslo más fácil. El objetivo es que comamos pescado porque es sano, natural, sostenible y contribuye a cuidar nuestra salud, al tiempo que evita problemas cardiovasculares en el futuro.

Por esta razón... y porque se dedican a la pesca y comercialización de productos pesqueros, han decidido diversificar su mercado y servirnos el pescado en bandeja. Listo para cocinar y comer, sin complicaciones -como queremos.

1,2 millones para una nave de procesado

Por ello están construyendo una nueva nave de elaboración y envasado de productos pesqueros, para la que cuentan con una ayuda económica de 1,2 millones de euros. Proviene en un 70% del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) y en un 30% de la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia.

Estará lista para el mes de octubre y, a partir de ahí, tras establecer varias sinergias con empresas procesadoras y comercializadoras, lanzarán su línea de productos frescos y elaborados.





El director adjunto de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez, tiene claro que la diversificación es la clave: "es que las iniciativas que se establecieron allá por principios del 2000 ya están caducas y obsoletas, el sector no está pasando un buen momento, con lo cual hay que buscar nuevas fórmulas de llegar al cliente".

Es consciente de que "la gente joven no prepara pescado y lo come siempre cuando esté muy muy listo para cocinar o para comer y, entonces, tenemos que adaptarnos sí o sí".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y el Gobierno sigue sin bajar el IVA

Otro factor que contribuye al descenso del consumo de pescado es que el Gobierno siga empeñado en no rebajar el IVA a este producto: "es que no lo dan entendido, a mí me parece algo tan sencillo, tan sencillo, que no puedo entender cómo alguien no tiene en cuenta que cambiar el IVA no es un tema sólo de que baje el precio o aumente el consumo, es meter al pescado donde tiene que estar, que es un producto esencial para la dieta".





Insiste en que "no es un producto caro pues hay muchos pescados y muchas épocas del año en que el pescado es muy barato". A su juicio, "una dieta sin pescado, o no considerando el pescado como un producto como los huevos o la leche, no es de un país civilizado".

Alerta para finalizar que "dentro de diez años nos preguntaremos por qué hay tanta obesidad y por qué la gente se alimenta tan mal".