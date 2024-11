Juanel Ponte, el pintor de los cantos rodados

Hoy día es muy habitual perderse unos minutos, o hasta unas horas, navegando por las redes sociales.

Algo que suele ocurrir cuando navegas por las redes vinculadas a la zona de la Mariña Lucense es toparse con algún dibujo llamativo realizado en piedras, en cantos rodados para ser exactos. Son las obras del artista ribadense afincado en Foz, Juanel Ponte. Un hombre que disfruta y se relaja dibujando y que también acepta encargos de retratos.

Juanel pasa horas y horas en su mesa de dibujo, haciendo obras de arte. Casi todos los días le dedica un par de horas porque le relaja y se abstrae muchísimo con ello.

Juanel Ponte Cuadro de pescadores realizado por Juanel Ponte

Suele pintar personajes gallegos significativos que plasma en carboncillo sobre cantos rodados.

las piedras no son lisas

Reconoce que “es muy dificultoso dibujar sobre una piedra, sobre todo si no está muy lisa”, pero le gusta hacer a sus amigos, también animales y ahora le ha dado por hacer una colección de amigos ilustres y ribadenses ilustres. Confiesa que “como son tantos a lo mejor no la acabo”.

Alfredo Deaño, Luz Pozo, Suso Peña, Daniel Cortezón, Gamallo Fierros entre los ribadenses, y entre los personajes famosos de Galicia tiene dibujos de Rosalía de Castro, Maruja Mallo y otros intelectuales, artistas, escritores...

LOS TRUCOS DE SUSO PEÑA

Suso Peña, el prestigioso ilustrador ribadense, le enseñó mucho porque era mayor que él y le corrigió errores, porque Juanel es autodidacta. Por ejemplo, le enseñó a hacer las hojas de un árbol, que no las tienes que dibujar todas, sólo unas pocas, y “el resto que parezca que las hay pero que no las dibujas, porque si no te queda el dibujo plano”. Apunta que son “cosas que tardarías un año en descubrir por ti mismo” y que él le enseñó.

Juanel Ponte Retrato del ilustrador ribadense, Suso Peña

Cuando le preguntamos cuál es el secreto de que salga arte de unas manos argumenta que “es mucho oficio y horas de dedicación”. De hecho cuando ve sus primeros dibujos se horroriza, los retocaría todos.

RETRATISTA

Juanel Ponte Autorretrato de Juanel

Lo que más le gusta a Juanel es hacer retratos, “a pesar de que es lo más difícil que te puedes encontrar”, porque la gente espera que el retrato sea absolutaente fidedigno a como se ve, pero uno se ve al revés a través del espejo. “El dibujo, al igual que la fotografía, te muestra al derecho, por eso a la mayoría de la gente le parece que sale mal en las fotografías, porque no se suele ver así en el espejo”. Explica el artista que “normalmente los retratos le gustan a todo los que están alrededor menos al interesado” y bromea diciendo “por eso a mí me encanta hacer personas que ya no viven, porque esos ya no se pueden quejar”.

También ha realizado muchos dibujos de pescadores y motivos marineros tan propios de la zona.

Hace muchos encargos de retratos y prefiere partir de la fotografía, además tarda bastante en hacerlo: “de cada tres uno lo tengo que repetir”, porque al hacerlos en carboncillo si cometes un fallo no puedes borrar porque te queda una mancha. Y los retratos grupales le dan mucho más que hacer, a veces tienes que retratar a tres personas y dos te salen muy bien pero la tercera fatal y hay que romper el dibujo y empezar otra vez. Juanel entiende que si a él no le convence el retrato, tampoco le va a gustar a los protagonistas. Su trabajo le tiene que gustar a él al primero.

CERAMISTA

Juanel Ponte también esculpe y tiene un horno de cerámica. Representa personajes significativos e ilustres, por ejemplo el Ciego del Acordeón (un hombre que antiguamente se ponía en la plaza del mercado de Ribadeo a tocar el acordeón, junto a su mujer), o “Román, un limpiador muy famoso que hubo ahí, muy salado”, o el Mago Merlín, un personaje muy significativo de Mondoñedo. También otras personas conocidas por todos que representa en cantos rodados, como el inefable Yuma de Ribadeo. Y tiene una piedra con el retrato de su madre, ”que es la más ilustre de todos”.

Juanel Ponte Escultura del Mago Merlín de Mondoñedo

Casi todo lo que hace lo pone poco a poco en las redes sociales, y “la gente ya sabe por dónde va la cosa”.

Espera poder organizar una exposición el próximo año en Ribadeo, donde ya ha montado por lo menos diez exposiciones, ahí “tiene mucha aceptación porque tiene muchos amigos que le conocen”. Pero reconoce que no hay locales adecuados para la muestra, no están en condiciones o no tienen buena iluminación.

Tiene material de sobra para la muestra, ahora sólo queda esperar a que la idea se convierta en realdiad, entretanto podemos disfrutar de su obra por las redes.