Fuentes vivas, ahora y siempre en Ribadeo (Lugo)

Las fuentes son patrimonio histórico y cultural de una sociedad. Cuántas veces no habrán ido nuestros antepasados a recoger agua a la fuente, cuando las comodidades del abastecimiento no eran tantas como hoy día.

Ahora han quedado como un recuerdo, un vestigio del pasado, pero un vestigio que hay que conservar y cuidar.

El Ayuntamiento de Ribadeo impulsa el proyecto Fontes Vivas, para recuperar esas que se perdieron entre la maleza. Pero además de recuperarlas planifican su conservación a lo largo del tiempo, para que no se vuelvan a echar a perder.

Explica el alcalde, Dani Vega, que van a recuperar cuatro fuentes para empezar "lo cual es ya un paso importante", pero no sólo recuperan sino que también cuidan a largo plazo: "tenemos la obligación de conservarlo y cuidarlo, porque de nada sirve dilapidar dinero público en hacer y después no conservar. Eso paso, pues no queremos que vuelva a pasar y tenemos la obligación de que no vuelva a pasar".

Cuentan, para empezar, con una ayuda económica de la Xunta de Galicia por importe de 20.000 euros, a través de la Consellería de Medio Rural.