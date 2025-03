Las flores que encuentras en primavera en Galicia: "Ostras ¿pero las orquídeas no son de Sudamérica?"

Llega la primavera que la sangre altera, aunque sea un tópico. Los días con más luz y la ligera subida de temperaturas animan a salir a pasear por el campo y disfrutar de la naturaleza. Y de eso no carecemos en La Mariña de Lugo. Es increíble la explosión de flores o animales del mundo que podemos admirar en un simple paseíto.

Por ello nos damos una vuelta por el municipio de Valadouro de la mano del bombero forestal y especialista en naturaleza, Pedro Rolle, que ha escrito un Cuaderno de “Flores de primavera do Valadouro”, con la categorización de 60 especies que podemos detectar a simple vista (y aún hay más).

aún quedan zonas sin invadir por los eucaliptos

En este municipio de la provincia de Lugo quedan muchas zonas con bastante diversidad, que no están “invadidas de eucalipto”, y se encuentran flores “en algún rincón que no está plantado”.

Pedro ya tenía una lista de flores por un trabajo anterior, las Rutas do Freixo, así que había un punto de partida y luego consultó publicaciones especializadas para descubrir todas sus características concretas.

Pedro Rolle "Flores de primavera do Valadouro"

El trabajo llevó su tiempo porque ahora “lo difícil es encontrar información, a pesar de que hay muchísima información de todo, hay tanta, que te tienes que ir a esas publicaciones especializadas para atinarle bien” porque también hay “cosas que pone la gente sin saber mucho”. Hay que ir cribando datos y lleva mucho tiempo.

descubrir lo que te rodea

A pesar de sabérselo casi todo, siempre le llama la atención alguna especie que no sabía que encontramos aquí.

En general las flores que encontramos en Valadouro también las hay en el resto de La Mariña. Entre sus flores favoritas están la aguileña “por bonita” y “como rara el satirón”, que es una orquidea que encontramos en la zona, “es una de las plantas que 'a priori' si no sabes que está ahí, dices tú ostras ¿pero las orquídeas no son de Sudamérica o por ahí?, pero no, aquí también tenemos orquídeas”.

Es rosa fucia, con unas pintas en fucsia más oscura, una flor con forma de cono y compuesta por muchas flores de orquídea. Pero la mayor parte de la gente no sabe que esa especie es una orquídea, la confunden con una lila, por ejemplo.

las más llamativas

Y hay muchas más especies de las que aparecen en el cuaderno, el escogió las más raras, llamativas, las que le parecieron más interesantes. Pero si se pusiera a trabajar en ello “daría para otro cuaderno de sesenta u otro pico, y contando sólo las de primavera, que ahora es cuando más hay pero hay flores de invierno, otoño...”

Pedro Rolle Flores que encontramos en Valadouro (Lugo)

La gente tiene poco conocimiento de la naturaleza, en general, tanto en especies vegetales como animales. Eso lo percibe Pedro cuando hace presentaciones de su libro como la próxima que tiene el martes 11 de marzo en la Casa de Cultura de Foz, a las 19 hrs.

Así que el consejo es fijarnos un poquito más por donde andamos, porque si la flor es pequeñita ni la vemos, y si la vemos de pasada la catalogamos mentalmente y no le damos importancia alguna, “pasamos de largo”.