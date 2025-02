Las familias no se resignan a perder la Escuela de Música de Valadouro (Lugo) y toman las riendas

Asociación Ó Compás do Río Ouro

'Show must go on' - 'El show debe continuar', es una máxima que lo dice todo. Hasta cuando se hundía el Titanic sonaba la música y por ello mismo, porque la música sobrevive a todas las adversidades y es alimento para el alma, en Valadouro (Lugo) se ha creado una asociación cultural cuyo objetivo es recuperar la Escuela de Música perdida.

Perdida ¿por qué? Por la imputación del profesor de música por acoso sexual. Una noticia que desestabilizó a todo el pueblo y dio al traste con la escuela de música que se había creado en la localidad con un alto grado de éxito.

Recordamos que el profesor está investigado por presunto acoso sexual a dos jóvenes -una menor y otra mayor de edad. Él está en libertad y debe comparecer en el juzgado una vez al mes. El Juzgado de Mondoñedo ha decretado el alejamiento de las víctimas y sigue adelante la instrucción del caso.

Tras este desagradable suceso las clases de música desaparecieron, de un día para otro, dejando huérfanos a los alumnos que habían empezado a disfrutar 'de lo lindo' con esta actividad.

Las familias no han querido perder este recurso educativo fundamental y han creado una asociación cultural que ha pasado a gestionar la Escuela. Se llama Ó Compás do río Ouro y ya cuenta con 22 alumnos (casi todos los que estaban continúan).

Helena Cornide, la presidenta, afirma que "el motor de este proyecto fue la ilusión de los niños y las ganas que tenían de seguir con la música", por eso los padres decidieron "emprender esta aventura". Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, las familias y van de la mano de la empresa Soilar Xestión que les ayuda a llevar esto a cabo y pone el profesorado. De hecho el profesor encargado de coordinar la Escuela a partir de ahora será Fran Cupeiro.

El 10 de marzo arrancan las clases. Ahora quieren fichar también a alumnos adultos para que la Escuela perviva en el tiempo. Aclara Helena Cornide que todo el mundo es bienvenido pero el objetivo es "que sea algo prolongado en el tiempo, que pueda seguir adelante durante muchos años, entonces teniendo gente adulta metida también es más fácil".