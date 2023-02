Entrevista con el promotor de los Apartamentos de Illa Pancha, en Ribadeo, sobre la legalidad de su actividad

El propietario de los apartamentos ubicados en la Illa Pancha (Ribadeo), José Luis López Braña, asegura en esta entrevista que puso la denuncia contra Fernando Suárez y Jorge García (alcalde y concejal de Medio Ambiente) -por quitar la puerta de la Isla- porque estaba obligado a ello según el titulo concesional que tiene con la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.

Además argumenta que la licencia de su establecimiento- otorgada por el Ayuntamiento- no pide el acceso libre a la isla, ese documento se refiere en todo momento al “acceso libre al establecimiento”. Insiste en que él no tiene competencia para abir puertas que no le pertenecen.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria, según la concesión, sólo obligaba a tener la puerta de la isla abierta mientras estuviera abierta la cafetería. Lo que implica que si la cafetería no existía, la puerta no tenía que abrirse.

Asimismo confirma que tiene tanto la declaración de impacto ambiental del establecimiento como de la cafetería en regla, igual que la de la fosa séptica.

Desmiente así las acusaciones realizadas por la Plataforma “Por Nuestro Faro” sobre su inexistencia.