La Educación al detalle desde Barreiros

Este lunes Costa Viva se ha desplazado hasta la Escuela de Educación Infantil de Barreiros para hablar -con los que saben- de Educación, Formación y Futuro.

Desde la llegada al Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Ermida, se volcó en lo que considera uno de los pilares fundamentales de la sociedad, la Educación, y tanto ella como los integrantes del equipo de gobierno local, diseñan una hoja de ruta con la que acompañar a los pequeños en su evolución para que crezcan en libertad, igualdad y respeto.

En una hora de radio hemos recordado nuestra infancia, comparado la forma en la que aprendimos con el estilo de formación actual y vislumbrando lo que será, en un futuro próximo, la educación dada la sociedad cambiante en que vivimos.

LOS INVITADOS

La concejala del área, Montse Porteiro , rompió el hielo explicando lo que para su equipo significa la Educación: "conseguir que nenos e nenas que están a comezar a súa vida se convertan en persoas autónomas, que coñezan o entorno, aprendan certos valores, sexan solidarios e saiban vivir na igualdade e na diversidade".

El concejal de Cultura, Daniel García , explicaba la huella que le dejó la asistencia a las clases de 'Preescolar na Casa' -ahora 'Educando en Familia': "son esas primeiras vivencias que recordas cando vas coa túa nai, o teu pai, coa avóa a Celeiro, a esas clases de Preescolar, con Encarna, ao teatro.., eso é o que ten que ser a Educación".

Encarna Santos , de aquella responsable de Preescolar na Casa y ahora de Educando en Familia , reivindica desde hace 29 años el papel fundamental de las familias en la educación de sus hijos y nos explicó qué es y en qué consiste este programa: "espazos educativos co obxectivo de que os pais e nais interactúen cos nenos e coñezan ben as etapas evolutivas para poder darlles unha resposta axeitada".

La regidora, Ana Ermida , considera "fundamental traballar na educación das nenas e dos nenos para traballar no futuro, que o desenvolvemento deles sexa óptimo e acompañalos nel, estamos en deuda con eles e as administracións públicas temos que implicarnos". Considera imprescindible impulsar políticas de conciliación pero que permitan que cada uno decida lo que quiere hacer, si incorporarse al trabajo pronto después de tener un hijo o dedicar más tiempo a su crianza, respetando y facilitando la decisión de cada madre y padre.

Lucía Díaz, educadora de la Escuela Infantil de 0 a 3 , nos explicó que ahí trabajan ocho educadoras, dos maestras, cinco técnicos, una auxiliar y la cocinera. El centro está al completo ahora mismo, lleva funcionando desde 2006 con un horario muy amplio. Explicaba Lucía que "onde máis se traballa é cos nenos de dous a tres anos, traballamos moito as texturas cos alimentos, as estacións do ano, sirve para transmitir valores, de respecto, tolerancia, para educar, aínda que na casa tamén..., crear o hábito e o neno vai adquirindo un ritmo e válelles de autonomía".

Las directoras de los dos centros de Infantil y Primaria de Barreiros, San Miguel y San Cosme, constatan que la sociedad ha cambiado mucho y, aunque es dificil para los colegios ir al mismo ritmo, los profesionales no dejan de estudiar, aprender, formarse y adaptarse para darles lo más adecuado para los tiempos que vivimos. Siempre están en movimiento, incluyendo en sus currículos esos asuntos imperativos de la sociedad actual como la robótica, el libro digital, formación constante del profesorado, impulso de la biblioteca, sin perder el foco del entorno en que vivimos, la naturaleza y el medio ambiente, reciclaje, etc. En ambos colegios desarrollan multitud de proyectos innovadores impregnados de compromiso y valores.

La responsable del CEIP San Miguel, Clara Álvarez , ve que "a educación está cambiando para ben, supón un cambio total na mentalidade, non é a educación que eu vivín que eu lle chamo bulímica, encher, encher información para logo vomitar, vomitar nun exame. Eso agora xa non porque a información témola ao alcance dun click e co móbil".

Vanessa Bello, la responsable del CEIP San Cosme, explica que "o ensino non consiste solo en dar lengua, lingua, mates.., como áreas illadas sen ter que ver co mundo, senón que agora inténtase que os centros estean integrados en proxectos que leven a unha sociedade centrada na actualidade, no noso cole por exemplo a preocupación que temos dende fai anos é o coidado do medio e todos os nosos proxectos están baseados neso".

Algo muy presente en la educación y más en los tiempos actuales es el Deporte. De eso nos habló también Iván Labrada . Es uno de los organizadores de una prueba deportiva que promete y ayuda a atraer deportistas a Barreiros, el Trail Monte Comado , que se celebrará los próximos 12 y 13 de octubre. Labrada también recuerda los tiempos en que estudió cuando las cosas eran diferentes y las clases estaban demasiado masificadas: "hai máis participación do alumno, e acórdome cando íamos a clase e eramos 40 persoas, ao final estaban uns diante e os que menos estudábamos atrás".

También salieron en nuestra tertulia otras realidades que vivimos como la existencia de un mundo tecnológico en el que los niños tienen demasiadas distracciones y juguetes, los cambios de la educación, la necesidad de implementar políticas de conciliación reales y válidas, basadas en la crianza.

El tema da para varios programas y fueron muchas más las ideas y aportaciones que salieron en el Costa Viva de hoy. Por lo tanto lo mejor es escucharlo entero siguiendo este link: cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/ribadeo/audios/costa-viva-octubre-20191007_876893

Gracias a tod@s por participar en nuestro COSTA VIVA ESPECIAL BARREIROS Y LA EDUCACIÓN, el reto es tremendo pero hay un futuro esperanzador y los jóvenes de hoy bien merecen el esfuerzo!!