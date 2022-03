El director adjunto de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez, explica en esta entrevista las repercusiones que la huelga de transportes está causando en el sector pesquero.

Hoy, y por segundo día consecutivo, no se ha realizado subasta en lonja, las cámaras frigoríficas están llenas de pescado que no puede distribuirse a causa de la huelga de transportes. Señala que, si esto no se soluciona, mañana podría haber desabastecimiento en las pescaderías.