Lo más demandado en Ribadeo (Lugo) para el Día de la Madre: "las flores y sin reparar en el precio"

Ribadeo - Publicado el 02 may 2025, 17:02 - Actualizado 02 may 2025, 17:10

Lo de que una madre es un tesoro nos lo sabemos todos. Nadie como ella es capaz de sacrificarse hasta el punto de ser la última de la familia sin pedir nada a cambio, nunca. Por eso cuando llega este primer domingo de mayo es el momento de resarcirla mínimamente teniendo un detallito con ella.

En Ribadeo la gente se moviliza estos días por las tiendas buscando ese regalo que la haga sentir especial. Muchas de las personas que nos encontramos por el camino ya han adquirido el regalo y más de una ha comprado flores. Un bonito detalle, efímero, pero que alegra la vista y el corazón como una llamada del esplendor de la primavera.

sin reparar en gastos

Desde la floristería By Hortensia explican que las flores se venden muy bien y que la campaña de la madre es una de las mejores. Aseguran que con el regalo de la madre la gente no suele reparar en gastos: "Tenemos un ramo variado, 35 euros y es el que más sale, no nos preguntan precio". Desde la tienda de regalos Casa Mandarina nos confirman también que las plantas tienen tirón: "Ahora mismo lo que estamos vendiendo son los terrarios de plantas, ya fue el año pasado el furor y este año parece que seguimos en esa línea".

Pixabay Terrario de plantas

Y otro detalle significativo que nos confirma Carmen, de Casa Mandarina, es que la campaña del la madre funciona mucho mejor que la del padre, esa "ni fu ni fa".

un regalo para mamá... y otro para la suegra

Gente de todas las edades anda por ahí buscando algo especial. Lo curioso es que hemos encontrado mujeres que están buscando dos regalos, uno es para su madre y otro para su suegra. Les toca a ellas elegir el detalle de la madre política. Una señora compró ramos de flores para las dos, madre y suegra, otra chica ha comprado unos pantalones para su madre y se dirigía en busca de unas zapatillas para su suegra.

Nos cruzamos con una pareja con una pequeña bebé que no puede aún acudir a la tienda. Así que interrogamos al papá y nos confirma que sí habrá regalo para la mamá, no nos puede decir qué es porque está ella delante y es una sorpresa, pero espera que le guste. Y con un chaval muy joven que estaba en busca de un juego de mesa para su madre, porque juega mucho con él, anda detrás del Catán concretamente. Un juego que ha generado toda una legión de seguidores.

una madre nunca se olvida

Estos días de compras también nos cruzamos con alguna persona que llevaba ramos de flores pero con un destino un poco especial. Una mujer, por ejemplo, enarbolaba uno muy hermoso dirigido a la sepultura de su madre, porque lamentablemente ya no está entre nosotros: "Es un detalle y, para mí, es una expresión de recuerdo, de cariño y de amor hacia ella". Y es que una madre es una madre y nunca se olvida, se sigue recordando y honrando para siempre.

Pixabay Ramo de flores

LAS ASOCIACIONES DE COMERCIO SE ENCARGAN DE QUE NO OLVIDEMOS

Y por si a alguien se le olvida efeméride tan especial, las asociaciones de comercio se encargan de recordárnoslo e incitarnos a comprar con campañas de lo más atractivo. El objetivo está en animar las compras y fidelizar al cliente.

En Ribadeo, Acisa regalará flores por la calle este domingo para conmemorar el día dentro de su campaña con el lema “E ti que lle regalas a mamá?” . Por comprar en el comercio local sortean una experiencia para dos personas a escoger entre diferentes destinos: una visita guiada a Bodegas Docampo en Ribadavia con noche y alojamiento para dos personas en su hotel Pazo Carballo, o una cena para dos personas en el restaurante A Horta de San Roque.

En Foz, desde la ACIA organizan un sorteo de cinco premios de 100 euros en vales de compra cada uno. El sorteo tendrá lugar el 12 de mayo en directo a través da emisora local RadioFoz.

En Viveiro, el CCHV sortea una “Experiencia en familia”. El ganador podrá escoger fechas y destino entre miles de posibilidades (Cabárceno, Parque Warner, etc) para pasarlo en grande. Para participar tan sólo hay que descargar la App ViveiroCCH donde está habilitada la campaña, y subir los tickets de compra de cualquiera de los negocios asociados. El sorteo será el 5 de mayo a las 16:00 horas a través da propia APP.