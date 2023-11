Inversión de 5.000 euros para cambiar los cables del ascensor panorámico de Ribadeo

El Concello de Ribadeo invertirá 5.000 euros en cambiar los cables de tracción del ascensor panorámico.

El alcalde, Daniel Vega, indicó que desde el gobierno municipal se encargó "un informe técnico detallado" que "explica perfectamente los pasos a seguir".

En este sentido, el regidor ribadense lamentó que, según el citado informe "durante estos 14 años se hizo poca o nula inversión", por lo que también se tendrá que hacer "un saneamiento de la base de la cabina", incluyendo la "sustitución de la perfilería de apoyo de los cristales".

Asimismo, el informe técnico recoge que "hay que sustituir las dos puertas del piso, ya que están muy oxidadas", que "hay que cambiar la puerta de la cabina, porque presenta importantes corrosiones" y "hay que sustituir los elementos mecánicos que forman parte de todo este elemento de la cabina".

También dice el informe que "hay que sustituir la puerta intermedia", así como "la bandeja decorativa de la parte inferior de la cabina", que también se encuentra en un "estado lamentable", indicó Vega.

"Pido disculpas en primera persona y también en el nombre del ayuntamiento. Durante este tiempo el ascensor estuvo cerrado, ahora comenzarán a realizarse los arreglos necesarios. Estos 5.000 euros son una parte de esa inversión que había que hacer durante todo este tiempo, no sabemos por qué no se hizo y ahora nos vemos en el deber de hacerlo si queremos tener un ascensor operativo y que no sufra averías continuamente", señaló el regidor ribadense.