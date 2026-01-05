Un joven convierte Melide (A Coruña) en una ciudad Playmobil con piezas únicas en el mundo

Esta Navidad, Melide cuenta con un espacio cultural inédito impulsado por la joven asociación Terra do Medio. Se trata de una doble exposición que incluye una colección de más de 100 belenes tradicionales e internacionales y una sorprendente recreación de la localidad coruñesa hecha íntegramente con figuras de Playmobil por el coleccionista Jacobo Vaamonde.

Más de 100 belenes de todo el mundo

La muestra de nacimientos está compuesta por más de un centenar de piezas que representan el Misterio con las cinco figuras básicas, pero de maneras muy diversas. Entre ellas se pueden encontrar belenes de cerámica, cristal e incluso algunos elaborados con materiales vegetales dentro de esferas de cristal.

Exposición de Belenes del mundo en Melide

Además de los diseños más convencionales, la exposición destaca por incluir belenes tradicionales que reflejan la cultura de diferentes comunidades autónomas, como modelos con los trajes típicos extremeños o gallegos. También hay una notable presencia de belenes de Latinoamérica, con unas cinco o seis muestras procedentes de Perú que se presentan en pequeñas cajas que se abren.

Melide en un clic, una recreación única

La idea de recrear la villa con figuras de Playmobil surgió del propio Jacobo Vaamonde, conocido en la localidad por su afición. Aunque no es una maqueta exacta, sí es una adaptación de la vida y los espacios de Melide a la estética de los clics, incluyendo su espacio rural y urbano. "No es una muestra real de Melide, pero sí adaptar las piezas de Playmobil a la localidad", explica Vaamonde.

El realismo es uno de los puntos fuertes de la obra, que incorpora detalles como las rotulaciones propias de Melide, los carteles culturales de eventos locales y figuras personalizadas de los policías locales. El elemento más exclusivo con el que cuenta Vaamonde son los pasos de Semana Santa, piezas únicas en el mundo creadas por encargo para este joven coleccionista.

Playmobil en Melide

Del juego a la customización

La pasión de Jacobo Vaamonde por los Playmobil comenzó a los tres años y evolucionó desde el juego a la transformación de las figuras. Su interés se centró en "recrear en Playmobil lo que veía yo en la calle", como accidentes o manifestaciones, lo que le llevó a especializarse en la customización de piezas para hacerlas únicas.

Esta afición por el detalle y la exclusividad es costosa, como él mismo confirma sin rodeos. Al ser preguntado sobre si es una afición cara, Vaamonde responde de forma rotunda: "Tajantemente, sí". El motivo es que no se trata de comprar figuras originales, sino de un proceso artesanal que implica a especialistas.

El coste se eleva por las "muchas horas de trabajo detrás", según explica, y la colaboración con artesanos que fabrican piezas exclusivas. Estos trabajos utilizan telas reales y hasta materiales bordados que se hacen a escala, lo que convierte cada figura customizada en una pequeña obra de arte.