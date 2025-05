Las cuentas que no cuadran traen de cabeza al equipo de gobierno popular en Viveiro (Lugo)

El nuevo equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Viveiro asegura estar encontrándose muchas piedras en su camino. Casi todas relacionadas con la falta de gestión económica y desorganización del anterior ejecutivo local, con un gasto corriente desproporcionado. Les toca afrontar una serie de desviaciones económicas que no les cuadran para elaborar el presupuesto municipal de 2025. Afirma la alcaldesa, Mariña Gueimunde, que "nosotros no queremos hacer las cosas mal ni que nos obliguen los anteriores a hacer las cosas mal". No hay día que pase que no les llegue una nueva factura, algunas datan del año 2023 incluso.

y una multa

Por llegar les ha llegado hasta una multa del Departamento de Costas del Estado por una carpa que el anterior gobierno colocó en los Jardines para la celebración de una cena de la comisión organizadora del Carnaval. El Ayuntamiento se comprometió con los organizadores a encargarse de la carpa pero no tramitó los permisos para su instalación y ahora llegan las consecuencias, según explica Gueimunde. El importe asciende a 2.700 euros.

COPE Mariña Gueimunde, alcaldesa de Viveiro

Otra piedra en el camino son 30.000 euros que tenían que estar liquidados y no lo están. Es un dinero derivado de "confusiones con gastos subvencionables y no subvencionables" de las asociaciones, como expuso Martín Vale, el concejal de Hacienda.

Por estas razones, entre otras, este año es de transición para el nuevo equipo popular. Se están dedicando a sacar adelante temas atrasados y esclarecer las dudas sobre gastos subvencionables y no con las asociaciones. Se quieren reunir con todas y explicarles todo claramente. Habrá ayudas para ellas y con previsión, tal como aclara la alcaldesa, porque no se pueden organizar actividades sin saber con qué dinero se cuenta. Pero, por ahora, necesitan un poco de paciencia para normalizar las cuentas y que cuadre todo.

60 días poniendo orden

Los populares han realizado un balance de sus primeros dos meses al frente del ejecutivo. Un tiempo en el que han descongestionado algunos asuntos importantes como las expropiaciones de Xunqueira, para llevar a cabo la obra de seguridad del barrio, o la puesta en marcha de nuevo de las obras en Celeiro que, explican, llevaban paralizadas desde noviembre de 2024.

En este tiempo de gobierno han aprovechado para conocer el funcionamiento interno del Ayuntamiento, los funcionarios y sus cargos, reunirse con consellerías de varios ramos y atender a los vecinos, entre 150 y 200. También han planificado la mejora del paseo marítimo, la fachada de Viveiro, para regenerar el muelle y gestionado con Medio Ambiente el proyecto de abastecimiento de Magazos "porque no hay año que no haya un reventón en alguna parroquia".

el pxom actual lastra mucho

Afirman los populares que también trabajarán para reforzar la Plaza de Abastos para "que vuelva a ser lo que fue", desarrollar el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) porque lastra mucho el desarrollo la planificación a que están sujetos y ordenar los espacios municipales para saber con cuáles cuentan, en qué circunstancias están y qué disponibilidad tienen para el uso de las asociaciones. También quieren actualizar algunas ordenanzas municipales como la de las viviendas turísticas o la tasa del mercado.

Son algunos de los aspectos de la realidad municipal en los que volcarán sus esfuerzos, así como en reivindicar una reunión con el presidente de la Diputación que, antes de la moción de censura comprometió un millón de euros para invertir en Viveiro y espera la alcaldesa que cumpla su palabra.

COPE Martín Vale, concejal de Hacienda

Y uno de los grandes retos, aprobar el presupuesto de 2025 cuando consigan cuadrar todas las cuentas. Estará entre los 14,5 y los 15,5 millones de euros. Mariña Gueimunde recuerda que "eso no lo tenía que hacer el Partido Popular, tenía que estar hecho a finales de 2024".