El comité de Alcoa espera que el fallo positivo del Tribunal Supremo influya en el Gobierno "para bien"

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao confía en que una resolución favorable por parte del Tribunal Supremo al recurso presentado por la multinacional contra la anulación del ERE en la fábrica de aluminio primario sirva para que el Gobierno de España "cambie de idea" y apoye una intervención temporal por parte de la Sepi para facilitar la operación de venta.



El presidente del comité, José Antonio Zan, dijo que es "optimista" en relación con el pronunciamiento que espera por parte del Tribunal Supremo, porque confía en que avale la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el ERE para despedir a más de quinientos trabajadores.



A partir de ahí, espera que el Gobierno de España cambie de idea, porque "solo el Partido Socialista" se opone "a realizar la operación" de venta a través de la SEPI, habida cuenta de que "sus socios -Podemos- ya se han manifestado a favor" y también lo han hecho "el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos".



Desde su punto de vista, en este momento, "el Ministerio de Industria está escurriendo el bulto", a la espera de esa resolución judicial, y "no da señales de vida".



De hecho, a pesar de que la huelga indefinida continúa en el complejo industrial mariñano, en los últimos días no hubo comunicación alguna de forma oficial por parte del Gobierno.



En cuanto al desarrollo de la huelga, Zan recordó que las cubas no han dejado de funcionar, pero no sale aluminio primario del complejo industrial, de modo que ahora mismo ya se acumulan en las instalaciones de San Cibrao en torno a unas 22.000 toneladas.





Caravana de coches hasta Burela

El comité cervense también ha convocado una nueva movilización para exigir una solución que permita garantizar la producción en la fábrica de aluminio primario y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

En concreto, ha convocado a los trabajadores de la planta y a la sociedad mariñana a formar una caravana de vehículos que este domingo 31 de octubre recorrerá, de lado a lado, la comarca, dado que los coches partirán de Ribadeo y de Viveiro para finalizar su trayecto en Burela.

Los vehículos partirán a las 11:30 horas de las estaciones de autobuses de ambos municipios, para terminar su recorrido alrededor de las 14:00 horas en la localidad burelesa.