CEPESMA denuncia la situación de abandono de animales silvestres en el occidente astur

Ves un animal herido, vagando por la carretera y ¿no sabes cómo actuar? En estos casos el protocolo es llamar al 112, el teléfono que centraliza todas las incidencias, y de ahí se deriva el asunto a los organismos o cuerpos competentes.

Lo siguiente sería que alguien de la administración lo recogiera y trasladara a un centro donde fuera atendido pero… muchas veces no ocurre así.

Luis Laria, el presidente de CEPESMA (Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas), lamenta el desamparo de las especies silvestres en el Occidente Astur.

laria al rescate

Cuenta en COPE que son numerosas las llamadas que la gente hace a CEPESMA para que recojan animales heridos o desorientados, tras no haber conseguido una solución por otros medios. Desde CEPESMA recogen y atienden a muchos aunque no es su función, sino de la administración –y por ley.

Luis Laria denuncia esta situación y afirma que se trata de un “desaliento” porque la gente no sabe a quién acudir cuando encuentra un animal en situación comprometida. Son muchas las especies que mueren sin atención y lamenta la dejación de funciones de alguno de los gestores de la Guardería de Medio Ambiente del Principado de Asturias.

Se hace eco de esta desgracia en una publicación en sus redes sociales y son múltiples los comentarios de personas que afirman haber encontrado animales heridos, o desorientados en busca de su manada, sin que nadie les ayudara a resolver la situación. Incluso algunas personas optaron por llevárselos a casa para atenderlos.

Insiste Laria en que es “ilegal completamente dejar abandonado a un animal” y además una vergüenza para las nuevas generaciones. Asegura que esta desatención que observa se remonta a año y medio o dos aproximadamente.

Según comenta no sólo desatienden a especies comunes, como una gaviota, sino a especies protegidas como nutrias, tejones o ratoneros.

la administración afirma que actúa

Desde la Consejería de Fomento del Principado, de la que depende la Guardería de Medio Ambiente, explican que suelen actuar en estas situaciones siempre que el animal se encuentre en una zona de su competencia. Lo ejemplifican con los más de 1.200 tejones que recogieron en el último año.

Pero quieren dejar claro que no siempre es competencia de esta consejería, puede darse la situación en lugares competencia de Medio Rural o de otras administraciones.

El presidente de CEPESMA, y gerente de El Parque de la Vida, Luis Laria, no descarta la posibilidad de presentar una denuncia en colaboración con cuatro asociaciones ecologistas y varios particulares interesados.

esto no pasa en una sociedad digna

Explica que no pueden consentir esto y "en su conciencia no lo puede permitir" porque lleva toda su vida luchando por la protección de los animales: “esto no se puede permitir en una sociedad digna”.

También está dispuesto a colaborar con la administración, desde su asociación, para que estas situaciones no vuelvan a acontecer. Piensa que entre todos se puede evitar el sufrimiento de los animales.