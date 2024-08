Denunciado el alcalde de Villanueva de Oscos por presunto abandono animal

La Protectora de Animales Occidente Astur ha cursado ante el Seprona una denuncia contra el alcalde de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, y un empleado municipal, por el presunto abandono de dos perros.

Los hechos denunciados se remontan al mes de julio cuando en la Protectora recibieron una llamada de la oficina local de Navia para comunicarles que había dos personas allí con dos perros y la intención de dejarlos en la Protectora. Afirmaban que ésta tenía convenio con el Ayuntamiento de Villanueva.

No hay convenio

La responsable de la protectora, Ángela Carruba, les explicó que no existía tal convenio y no se podían hacer cargo de los animales. Les dio la opción de dejarlos en el servicio de Guardería, si ellos se hacían cargo de los gastos, mientras la Protectora les buscaba familia. Pero, según explica la propia Carruba, desestimaron la idea y dijeron que "había sido un malentendido" e iban a pensar qué hacer.

Ella incluso les recomendó que llamaran al Ayuntamiento de Villanueva de Oscos y hablaran con el alcalde para comentárselo. Pero la sorpresa fue para Ángela cuando buscó en internet quién era el alcalde de Villanueva y se topó con la foto de la persona que acababa de pasar por allí. Le pareció todo muy raro. Unas horas más tarde los perros aparecieron en el monte, presuntamente abandonados.

Desde la Protectora recogieron a los perros, los llevaron al veterinario y después fueron a interponer una denuncia contra el alcalde y la persona que lo acompañaba.





Ángela Carruba declara que no sabe en qué va a quedar esto pero espera "que sirva de algo, que el resto de ayuntamientos de la zona tomen ejemplo y escarmienten, porque es increíble. Seguimos año tras año y sigue todo igual, no hay depósitos municipales en casi ningún ayuntamiento y luego es a las protectoras a las que nos meten los perros con calzador, porque si no los recojo coges y los sueltas..."

Mientras se dilucida todo este embrollo, los perros, Pitufo y Sultán, que tienen 15 años y son "viejitos", están bajo custodia de la Protectora.