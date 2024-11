El camionero Juan Rivas llega a Valencia con un tráiler cargado con 22 toneladas de ayuda desde La Mariña de Lugo

Juan Rivas es un vecino de Mondoñedo (Lugo) que ha brindado su camión y su tiempo para ayudar a los damnificados por la dana en Valencia. Tras una charla con el alcalde de Mondoñedo, Manolo Otero, quedaron en llenar su camión con lo recaudado en este y otros ayuntamientos y desplazarlo para allá.

Juntaron ayuda de los Ayuntamientos de Cervo, Xove y de la Asociación Cívico Cultural Bispo Santo, de Foz, y llenaron hasta los topes el camión de Rivas. Sobre todo con artículos de primera necesidad, mucho pañal, productos de higiene personal y también de limpieza. Va algo de alimentación, pero en general lo que más necesitaban en el punto de destino era esto.

Cedida Destrucción en Chiva

Desde el Ayuntamiento de Mondoñedo, a través de una conocida, contactaron con unas personas de Albalat dels Sorells y ese ha sido el destino del camión. Ya habían quedado con una persona que, amablemente, les cedió sus instalaciones de Karting para descargar los productos. A partir de allí los están distribuyendo en coches todo terreno.

Descarga de los palés enviados por Mondoñedo, Xove, Cervo y la Asociación Bispo Santo de Foz

esto hay que verlo, no se puede contar

A su llegada a la zona cero de las inundaciones el camionero, Juan Rivas, se ha quedado atónito. Asegura que "esto hay que verlo, todo lo que contemos es pequeño". Lamenta que en las televisiones no salen las situaciones tal y como las están viviendo, indica que "la televisión enseña lo bonito, no lo que realmente ves aquí, que hay gente que está poniéndose en contacto con nosotros que les hace falta de todo y que no llega, que racionan".

Juan Rivas Destrucción en Chiva

En la zona de destino cuentan con la colaboración de algunos contactos, que saben dónde hay que llevar esos productos, "a los sitios que necesitan realmente la mercancía", porque como lamenta Juan Rivas "esto es un caos, lo que hay aquí no imaginaba yo que iba a ser tanta historia". Hay "caos de destrozo, de muchísimo desastre, hay que verlo", señala el transportista, "para poder contarlo hay que verlo, todo lo que contemos es pequeño".

Cedida Colaboradores en Valencia

VOLVERÁ EL 15 DE DICIEMBRE CARGADO DE ILUSIÓN

Este no va a ser el único viaje que haga Juan Rivas, el próximo 15 de diciembre volverá para llevar ilusión a los niños de Valencia con motivo de la Navidad. El alcalde de Mondoñedo le atribuye el mérito a Juan y éste al alcalde, así que podemos dejarlo en que la idea surgió entre ambos: los niños no podían quedarse sin regalo en las fechas que vienen.

En una conversación informal con el alcalde surgió que "todo el mundo se acordaba de las cosas de comer pero la gente se estaba olvidando de los niños". Así que, según las palabras de Juan Rivas, "con esta mirada cómplice que tenemos él y yo pusimos la segunda parte, el segundo viaje, que será con juguetes donados por los Ayuntamientos de Mondoñedo, Cervo, Xove, de la gente que quiera participar y la Asociación Bispo Santo de Foz".

Pero él se reitera en que no es idea suya "yo soy un mero instrumento, el transporte, nada más... y orgulloso de ser el transporte. También quiere "agradecerle a toda esta gente que colaboró, que lo hicieron entre muy bien y espectacular".