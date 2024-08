La basura del mar tiene mucha vida en su interior

Los dibujos de Bob Esponja no iban descaminados, hay seres que habitan si no en una piña debajo del mar sí en los neumáticos y latas de conserva que el ser humano lanza al océano.

La fauna marina se ha acostumbrado a nuestros desechos, tanto, que ha sabido crearse su propio hogar entre nuestros restos. Así nos lo explica el biólogo Dani Prieto.

Mejillones, volandeiras, zamburiñas, anémonas... habitan en nuestra basura, como si de una cueva natural se tratara.

Jornada de limpieza



Esta vida sale a la luz en jornadas educativas como la que se celebraba este martes en Ribadeo (Lugo). Buceadores del Club Illa Pancha se sumergieron para limpiar los fondos de la Ría y un biólogo se encargó de buscar los ejemplares presentes en los restos.





Aprovecharon la jornada para enseñar a los más pequeños las consecuencias de la basura marina y también las formas en que estos seres se adaptan a nuestra inmundicia.





Dani Prieto llevó consigo un microscopio para mostrarles, a través de la lente, el fitoplancton del agua salina. En ella se puede ver al mítico personaje de Bob Esponja, el "malo" de Plankton.

Salvar, reciclar y procesar



Los restos de basura extraídos del mar serán reciclados y procesados, no sin antes salvar a las especies que en ellos se cobijan despegándolas y lanzándolas de nuevo al mar.

Como Dani Prieto explica "si se pueden despegar se vuelven a tirar al agua y no tienen ningún tipo de problema, pero si es una especie que no se pueden despegar, que si la despegas se muere, pues mala suerte, no se le puede hacer nada en este caso. Mejor que no esté esa basura que por un individuo tampoco va a pasar nada".