El Ayuntamiento de Foz no esperará a la nueva EDAR para resolver la deuda con Gestauga

La concejal de Hacienda en Foz, Inés López Couto, manifiesta que se ve en el deber de volver a responder al portavoz del Partido Popular porque “no entiende el que no quiere entender. De nuevo el señor Castiñeira juega al engaño en una nota de prensa repetida que no basa en hechos sino en descalificaciones y suposiciones. Estamos para trabajar, no para perder el tiempo en debates vacíos”.

Desgobierno de ocho años

Inés López explica que “el señor Castiñeira pretende culpar al actual gobierno de su desgobierno de ocho años. En el ejercicio 2014 la concesionaria del servicio de abastecimiento denunció al Ayuntamiento y este aprobó en pleno sus exigencias".

Explica la edil que "el contrato de concesión caducó en el 2017 y hasta el 2018 no se comenzaron a hacer trámites para la nueva concesión, lo cual, y ya sabiendo de los problemas existentes en torno a este contrato desde lo 2014 e incluso desde antes, no habla precisamente de anticipación".

"El contrato se dejó caducar, los trámites se comenzaron tarde y en el 2019 no fue capaz de llegar a un acuerdo para aprobar este pliego. Igual también por falta de valentía en la explicación de este ruego, si era en realidad tan ventajoso, y el pliego quedó sobre la mesa.”

El Ayuntamiento pagará, pero de forma ordenada

La edil de Hacienda añade: “se continuó trabajando en este expediente y ahondando en él con los técnicos se encontraron múltiples deficiencias, además de valorar nuevas variables como la existencia de la nueva depuradora, que no se tuvo en cuenta en el anterior pliego".

Asegura López Couto que "en ningún caso se va a esperar la que exista una nueva depuradorasino que se pretende anticipar las necesidades, ya que antes no se hizo, teniendo en cuenta la enorme complejidad de un expediente de este tipo".

"El Ayuntamiento debe pagar año a año, lo que de todos modos ya debería pagar, sólo que de forma más ordenada, por lo que vamos a trabajar para que se corrija el más rápido que podamos.”

“Solucionar en dos años y medio los problemas generados durante ocho es difícil, más seguiremos trabajando con la mayor de las constancias y sentido común para intentar avanzar en el que no se hizo antes” finaliza la concejal.