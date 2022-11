Amigos do Camiño do Mar y OPP Puerto Buela promocionan la variante marítima con degustación de pescado

La Asociación Amigos do Camiño do Mar Peregrinación a Santiago de Compostela, con la colaboración de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, pone en marcha una nueva edición del “Camiño Gastronómico do Mar”, una campaña gastronómica que servirá un año más para promocionar el “Camiño do Mar”, ruta xacobea que comunica por tierra el Camiño Norte y el Camiño Inglés a Compostela.

En esta edición los participantes en el Camiño, además de saborear recetas de “Peixe de Burela”, se calzarán las botas para recorrer cada domingo una etapa especial de la ruta xacobea.

Cuatro domingos a 20 Km cada uno

Durante los próximos cuatro fines de semana el “Camiño Gastronómico do Mar” pisará los ocho concellos de la costa lucense por los que pasa el Camiño do Mar, visitando cada domingo dos de ellos. En total serán cuatro etapas de aproximadamente 20 km cada una.

La primera etapa partirá de Ribadeo el próximo domingo 13 de noviembre por la mañana y visitará también el concello de Barreiros. La inscripción para tomar parte en cada jornada debe realizarse hasta el jueves de esa semana en la web de la asociación (https://www.asocaminodelmar.com/acciones/camino-gastronomico).

Seguirán las etapas de Foz-Burela el siguiente domingo día 20, Cervo-Xove el 27 de noviembre y finalmente Viveiro-O Vicedo el domingo 4 de diciembre.

Petisco de mar al llegar a meta



Como novedad en esta edición, al final de cada etapa se ofrecerá a todos los participantes una degustación de productos de la lonja de Burela a cargo de chefs de la Asociación Cociñeiros Lugo, con la colaboración de Estrella Galicia.

Además de la satisfacción de pisar caminos milenarios y saborear la gastronomía del mar, los participantes en el “Camiño Gastronómico do Mar 2022” también podrán sellar en cada concello su particular “Compostela” y optarán a un premio final, ya que entre todos ellos se sortearán una cena para dos personas en uno de los restaurantes que la Asociación Cociñeiros Lugo tiene en A Mariña.

Esta campaña cuenta con la colaboración de los ayuntamientos por los que discurre la ruta y de Armadores de Burela, y se enmarca dentro de las acciones de promoción de la OPP-7 incluidas en su Plan de Producción y Comercialización anual, y cuentan con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca.