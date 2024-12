La actividad empresarial crece en Ribadeo (Lugo) con 42 nuevos negocios este año, entre ellos Perseidas: el templo de las mujeres curvy

No hay junta de gobierno del Ayuntamiento de Ribadeo en la que no se dé el visto bueno al menos a dos negocios. Es el ritmo de concesión de licencias de apertura que han llevado en el último año, lo que se traduce en la creación de 42 nuevas empresas en este periodo: tiendas, talleres, bares, etc... han elegido Ribadeo para instalarse y emprender su actividad.

Este balance positivo de 42 negocios nuevos en un año es indicativo del músculo empresarial de la localidad, sobre todo en materia de servicios. Estos datos "animan a seguir trabajando para que la actividad comercial se establezca en Ribadeo", según ha señalado el alcalde, Dani Vega.

menos burocracia y más ayuda

El regidor defiende que "la reducción de la burocracia, abrir las puertas a la inversión, atender a todas las personas que quieren emprender en Ribadeo y darles una explicación, acogerlos y ayudar es la línea correcta". Y esa es la línea que quieren seguir en los próximos tiempos, atendiendo a las personas y ayudándolas a establecer su proyecto comercial para que "la actividad económica no se vaya para otros sitios y se quede en Ribadeo".

Uno de los últimos negocios en abrir sus puertas en Ribadeo es la tienda de moda de tallas grandes Perseidas, capitaneada por Charo Jartín.

Ella es de Meira pero le encanta la costa en general y Ribadeo en particular, así que tenía claro que su negocio lo quería aquí. Está en la zona del parque, frente a la iglesia, con ropa bonita y favorecedora, porque cuando una es curvy no tiene que ocultarlo, tiene que mostrar su belleza. Como Charo cuenta, ella es grande y tiene curvas, pero se siente muy bien en su cuerpo.

tengo cartucheras pero luzco bien

Vestir a las personas con tallas grandes no consiste en disfrazarlas sino en realzar su belleza y sus formas. Como señala Charo Jartín, "muchas veces creemos que lo que es ancho nos disimula y no es así, lo que tenemos que hacer es querernos mucho y aceptar nuestro cuerpo tal y como es, tengo cartucheras, pues tengo cartucheras, voy a poner una prenda que me siente bien, que yo me encuentre bien con ella, pues bueno, tengo cartucheras pero luzco bien".

Además de prendas de vestir de las últimas tendencias, en su tienda encontramos complementos bonitos, bisutería y hasta una línea de perfumes árabes. Estos le ha costado un poco encontrarlos porque no había distribuidores por la zona, vienen concretamente de Casablanca.

COPE Charo Jartín muestra la línea de fragancias árabes

Perseidas lleva un mes abierta y por ahora funciona muy bien, mantiene clientas antiguas porque ya antes había en ese local una tienda de tallas grandes. Y son muchas las personas que vienen a comprar de la vecina Asturias.

Charo Jartín está encantada con su nuevo proyecto. En un momento dado de su vida tuvo que cambiar el chip, no podía seguir desempeñando su anterior trabajo y hubo que reinventarse. Y gracias a la moda lo está haciendo, en esta próxima temporada de la mano de los tonos pistacho, buganvilla y azul klein, que ya nos adelanta que vienen pisando fuerte. Para brillar como una perseida.