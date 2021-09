Acisa Ribadeo exige responsabilidades a las eléctricas ante los continuos cortes de luz

Acisa Ribadeo ha exigido este viernes "responsabilidades" por los cortes de luz que se vienen produciendo en este municipio mariñano, el último "esta misma mañana", a "la hora de apertura de los locales comerciales y del servicio de desayuno en hoteles y bares".



En declaraciones a los medios de comunicación, el gerente de la patronal ribadense, Jesús Pérez, afirmó que "no se puede permitir lo que está pasando en Ribadeo con la luz".



De hecho, recordó que "el día de la patrona, sobre las dos y media, hubo un corte cuando la hostelería ya estaba ofreciendo el servicio de comidas. Jornadas atrás volvían a producirse microcortes y hoy llegó la gota que colmó el vaso".



"Estuvimos sin luz desde las 9:53 hasta pasadas las diez de la mañana, en el horario de apertura de los locales comerciales" y cuando bares y restaurantes están sirviendo los desayunos.



En ese sentido, informó de que "los teléfonos de Acisa echan humo", por las llamadas de los socios, "y no es para menos".



"Los hosteleros están que muerden, porque su trabajo se está viendo gravemente perjudicado, a causa de averías graves en sus máquinas y el malestar de su clientela. La imagen que damos de Ribadeo es bastante penosa. La temporada alta terminó, pero, afortunadamente, el mes de septiembre es bueno para el sector hostelero, pero así no se puede trabajar", zanjó.



Por ello, "en nombre de Acisa y de los más de 170 negocios asociados, exigimos a Viesgo y a Begasa una explicación y que se hagan cargo de los daños causados por estos cortes de luz", concluyó.