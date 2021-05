Podcast: una charla con el pregonero de las Patronales de Burela, BASILIO OTERO

El patrón mayor de Burela, Basilio Otero, siente orgullo y mucha responsabilidad ante el reto de pregonar las Fiestas Patronales de su pueblo de adopción, que son unas fiestas marineras por excelencia.

Señala que no es de leer guiones así que hay mucha probabilidad de improvisación. No le preocupa meter la pata porque todo el mundo se equivoca pero sí le preocupa que le guste a la gente. Afirma que los vecinos de Burela tienen un problema con él porque "no me canso de hablar nunca".

Del pregón, de la situación actual del sector pesquero y de lo debatido en EXPOMAR hablamos con él en esta entrevista.