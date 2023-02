Costa Viva (28 febrero 23)

costa viva COPE masdelacosta estar informado qué tal buenas tardes 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos aquí en directo contigo en Costa vivas en esta jornada fresquita y además no bolso está siendo muy cubierto hay mucha nube en estos momentos en la zona de Ribadeo nos decía nubes y claros meteo pero por el momento hay bastante nubosidad a a ver si despeja un poquito por la tarde bueno se descarta que caiga alguna llovizna sobre todo ya partir de la tarde de la noche cuando es más que probable que tenga mucho asco cuenta las temperaturas siguen siendo frescas aunque va avanzando la jornada y van subiendo un poquito todavía se nota un respingo y uno tiene que ir a abrigarse un poquillo el cuello no 9 grados de temperatura tenemos en este momento en la zona de Ribadeo vamos a ir desarrollando los temas que van marcando la jornada informativa en Costa viva desde ahora y hasta las 14 como hacemos cada día hacemos una paradita la 1 retomamos a la 1:20 y como siempre te traemos esos temas un poquito más cercanos a ti de la Marinha del occidente temas que tienen que ver pues con la crónica de sucesos con las cuestiones municipales política cultura sociedad vamos un poco de todo una coctelera con la carrera nos ponemos directamente a ello y empezamos por los titulares que cada día no estará establecimiento a reír la batería de sucesos prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre querías la magistrada titular del Juzgado de Luarca acaba de editar de acuerdo con el Ministerio Fiscal un auto de prisión provisional comunicada sin fianza para el hombre detenido en Trevías este fin de semana por presuntamente matar a otro este sábado la magistrada considera que existen indicios racionales de la comisión de un delito de homicidio y también riesgo de fuga sin perjuicio de que dicha calificación puedes eso sí a lo largo de la instrucción así que se ha pedido el traslado inmediato al centro penitenciario de Asturias la Guardia Civil está investigando las causas de lo sucedido ya sabes tenemos contado bastante llamativo y te lo Cuento y para estar relacionado con el tráfico de drogas y la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito de robo con violencia en Burela se trata de un vecino de esta localidad de 39 años de edad presunto participe en un delito de robo con violencia qué ocurrió el 18 de enero en Burela precisamente el detenido ha sido puesto a disposición judicial más detenidos o investigados en este día por una parte la Guardia Civil imputa en calidad de investigado a un vecino de Ribadeo 1 de 22 años de edad como supuesto autor de un delito de robo en este caso en grado de tentativa ocurrió en la madrugada del día 23 de este mes cuando supuestamente la persona investigada arrojó una reja metálica de hierro fundido del alcantarillado de alcantarillado urbano al cristal de la parte de un establecimiento comercial la intención era romperlo para acceder al interior aunque no logro su objetivo era investigado ha sido puesto a disposición judicial y también la Guardia Civil investiga la supuesta autora delito de robo se trata de una vecina de Meira de 36 años de edad la propietaria de la vivienda alquilada por la persona que ahora está siendo investigada denunciado que la tiene alquilada la casa pero no el bajo de la misma pese a ello la persona investigada supuestamente habría forzado la puerta del bajo y provocado diversos daños las diligencias policiales han sido remitidas en este caso al Juzgado de Instrucción de Lugo otros temas que te traemos en esta jornada de hoy esta misma mañana se ha presentado ese proyecto de residencia panel asociación de país e nais de nenos con discapacidad en es una residencia que se construye constituiría en el municipio de Sober después de esperar durante por el municipio de Viveiro en no terminarse de arreglar todos esos trámites y desbloquearse esos trámites que eran necesarios así que desde el Ayuntamiento de Xove pues la verdad es que también solía solicitud de aspanemi y de los padres de los usuarios de spam Anne cedió un terreno se trata de una cesión ya de por vida eso sí está vinculada a la creación de residencia y consideran que era muy de María ay qué bueno pues va a venir a ayudar a un buen número de personas que lo necesitaban escuchamos al alcalde desea Demetrio Salgueiro creo verificable que cumple todas las condiciones no tengo un traje de unos 6400 m2 donde hay espacio para construcción deporte residencia y como espacio suficiente para zonas verdes en el tratamiento para artritis usuario se comunica una necesidad de porque la familia pero pequeñito es donde se está haciendo mayores para poder atender con todas las garantías o sencillos lees ni mucho menos se tiene que ir una Concello para intentar votar y eso mamá otros temas que te traemos en esta jornada de hoy en nuestra informativo es el convenio que han firmado el Ayuntamiento de Ribadeo y Acisa es trianual se trata de un convenio de colaboración para el periodo 2023 hasta el 2025 por el que el colectivo empresarial percibirá una aportación anual de 20000 están destinados a la organización de actividades dinamizadoras del tejido comercial hostelero y de servicios Pablo concejal de Economía pero Concello la cantidad de 20000 en cada ejercicio para que así sea el Concello conjuntamente Akademos los objetivos que nos marcamos para desarrollar sus funciones gracias a la asignatura de este convenio podremos organizar diversas actividades destinadas a dinamizar el comercio hostelería y o servizo saúde Ribadeo seno fundamenta la Constitución o futuro de las asociaciones coma nos da como había fiesta sería muy complicado eran las palabras de Carmen cruzado la Presidenta y más asuntos en Ribadeo sido menaje a en 37 pasos de peatones a las mujeres que hicieron Historia en Galicia y en el mundo se suma el Ayuntamiento al Día Internacional de la Mujer y para esto la concejal de igualdad Mónica Freire anuncia que están siendo pintados justo estos días varios pasos de el nombre de 37 mujeres pioneras en distintos ámbitos para visibilizar el trabajo en la historia que muchas veces queda olvidado a Esther mujeres y reivindica la igualdad escuchamos a Mónica Freire Díaz se están hacer pintados en varios pasos de peón sus nombres de 37 mujeres pioneras en diferentes ámbitos concepto de otra Bayona historia muchas veces es que han sido las mujeres y revindicar a igualdade con esta iniciativa queremos dar visibilidad a una selección de 37 mujeres que destacaron en ámbitos desde a ciencia oa pintura a tal hoy está por la igualdad de derechos es que representan las muitas mulheres esquecidas a longo da historia entre ellas por ejemplo mayo de Viveiro pintora surrealista gallega de reconocimiento internacional o también la propia concepción arenal todo un símbolo también de la lucha feminista de Ferrol jurista escritora periodista trabajo por la igualdad las mujeres además como decimos de otras 35 que te vamos a contar en este día de hoy el Ayuntamiento de Leiro facilita autobuses para acudir a la manifestación feminista convocada el 8 de marzo en Ribadeo la Concejalía de la Mujer del Centro de Información a las mujeres del Ayuntamiento vivariense facilítanos autobuses para todos los vecinos que estén interesados en acudir esta manifestación que se realiza bajo el lema feminismo día a día por los Mossos dereitos polas nosas vidas ser a partir de las 8 de la tarde ese mismo día el 8m 8 de marzo en el aparcamiento público que arranca en la rotonda del IES Dionisio Gamallo fierros desde ahí bueno pues perdona te lo he dicho mal es parte a las 8 sin del aparcamiento público en la rotonda de 10 días y mayo Fierro se lo he dicho bien el caso es que los autobuses los de Viveiro salen de la estación de autobuses el día 8 a las 6 de la tarde pues date la manifestación en Ribadeo es a las 8:19 luego si regresarán a las 22 los interesados en apuntarse para venir en ese autobús desde Viveiro pueden ponerse en contacto con el fin de la localidad en Viveiro también te contamos que los comerciantes del Centro Histórico han expresado a la candidata del Partido Popular la necesidad de un plan de recuperación integral para el corazón de la ciudad Mariña gueimunde Ana con la directiva del centro comercial histórico las fórmulas para dinamizar el comercio local también las comunicaciones el Plan General de Ordenación Municipal los aparcamientos se consideran los principales obstáculos para el desarrollo empresarial en el municipio de fuera Ayuntamiento organizar la comida anual de los mayores será el 11 de marzo en la Sala bahía en la delegación de Servicios Sociales se encarga de la organización y la concejal Ana rojo señala que van a poder disfrutar de una comida totalmente gratuita y además especial en la que los verdaderos y únicos protagonistas son ellas vídeos organizados por el Ayuntamiento focense es el alumnado de 3º y 4º de la eso ha participado en estos cursos la concejal de Sanidad Katy Navarro explica que el objetivo de los mismos es que los jóvenes sepan actuar ante posibles situaciones de riesgo como atragantamientos intoxicaciones etilicas o paradas cardíacas que se dan a veces en la caridad premios del primer concurso escolar sobre reanimación cardiopulmonar resulta que la segunda colabora con el certamen está organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Coruña y uno de esos cuatro centros educativos es del IES perdouro de Burela así que felicidades para ellos como parte del programa territorio el sábado día 11 de marzo ofrecerán una veintena de propuestas que incluyen un mercado tren turístico gastronomía música teatro poesía cine entre muchas otras bañado en este día de hoy se lleva a cabo en estos momentos la distinción la entrega de la distinción de Kung que iría no de honor 2023 al dramaturgo y director Manuel Lourenzo Pérez esto tiene lugar en el Ayuntamiento de Mondoñedo a la Casa do Concello previamente se ha realizado la tradicional ofrenda floral Álvaro Cunqueiro con motivo del 42 aniversario de su muerte en el Cementerio Viejo en la jornada de hoy y en la de mañana se celebra San Rosendo en Mondoñedo al patrón de la localidad se celebra la fiesta de este patrón no solo de montañeros en el toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y a las 12:30 está prevista una Eucaristía solemne en la catedral de Mondoñedo previamente estará la celebración de una reunión del Cabildo Catedralicio recibidas ambas por el Obispo diocesano Fernando García Cadiñanos un apunte más también la Xunta de Galicia organiza mañana mismo arriba de una jornada informativa sobre las ayudas a los ganaderos por los daños del lobo es una sesión abierta de qué técnico para dar a conocer los apoyos que convoca el Gobierno gallego y aclarar también dudas son relacionadas con las solicitudes al gestión de esas aportaciones comienza a las 12 del mediodía en el rebajados para muebles muy grandes acércate a nuestras tiendas estamos en Xove en avenida Diputación 20 en Ribadeo Avenida de Asturias muebles Cebreiro formación de cara este es comicios loving de irme son de mayo semanas aire García Bermúdez he precisamente en estos últimos días pues iremos a confirmación de que finalmente va hacer madrugar a reelección aquí con unos conos o programa alcaldesa qué tal muy tarde hola muy buena tarde bueno primer lugar valoración pues bueno a valoración pues evidentemente de un gran y agradecimiento a los compañeros de compañeros Agrupación Socialista de trabada que por unanimidad fui decidieron que hubiera apertura más y más precisamente para ser candidata de novo Alcaldía do dono su municipio y un acto a revisión para dar continuidad de aunque cierto que comenzamos no Ana 2015 que era ambicioso de moto trabajo de modista pues como es capaz de lograr importantes investimentos que finalmente se traducen en millorar la calidad de vida de los vecinos de las vecinas a verdad de que fui fui hoy todas nos vemos y tú trabalho de mucho esfuerzo de monitores para poder llevar a cabo diferentes investimentos que bueno que redundan en beneficio de todos este año pues a diferencia de su anterior mandato o hicimos todo su mandato complicado por la pandemia también pueblo contexto económico pero así pues fuimos capaces de gestionar fondos de administración tanto gobierno de Estados y como saben pudimos de conseguir ahora una subvención para un programa de mejora de las barcazas también público Diputación de Lugo non solo un plan único si no me llores que separan también en estradas provinciais otro tipo de convenios que nos permitieron pues millorar diferentes infraestructuras Concello como para vencer sentimenti y rematado polideportivo de sangre o también a mellora de un gimnasio municipal de aquí en el trabajo no tengas un tapu diferentes subvención kaski bueno pues me G entradas mg también y móviles pues ahora también vimos recientemente rehabilitar un hay cola para hacer una vivienda para destinarla a familias con escasos y recursos el síndrome de apóstoles torre mantel vivo o territorio de mantel también pues un poquillo millor pues todo que el público que aunque nos toca precisamente gestionar mucho verdad y aquí con todo este trabalho realizado aunque su mami esto es importante logro aprobación de Plan Municipal hay que recordar que como tú primero Concello vale con la probar este instrumento de planeamiento contra también pues lo que nos implicamos no es primero mandato solicitábamos ayunta a colaboración para que la borraste estela ferramenta y urbanística que al final pudiste que nos ordenar una su territorio en una casualidad vi pues que tenía trabada aunque miro Concello aprobar plan básico como tampoco fue casualidad en anterior mandato quién trabaja fuera mucho menos que una residencia de mayores públicas precisamente dentro de la Diputación por lo tanto se vende por eso me presento a intentar rivalidad con su mandato Marisa Alcaldía porque hemos puesto estos porque seguimos con ilusiona porque queremos conseguir exclusión qué bonito pues por lo que deciden optar a elección con tu con un equipo de tortugas también que me acompaña tú es que esa misma ilusión esa misma capacidad de trabajo dedicación al servicio público de por lo tanto pues también anunciaba que vaya a hacer una lista prácticamente porque vende lago pues tiño claro que Dios que me acompaña tu distan un buen equipo es funcionan pues yo creo que tanto busque me acompañaron pues no primeiro mandando X1 continuar un segundo fui terminantemente un cuento con él antes que koningen pues para que continúen porque hay que recordar que cuando entramos por primera vez partíamos todos los conselleiros sea que las personas que decidieron dar un paso adelante y formar parte de la candidatura del Partido Socialista ayudaron extrañaron pues para llevar todas está está llora que fichemos durante este soy tu ano con sin duda son el primer lugar por Internet para para seguir formando parte de este proyecto y planos Facebook de milagro sigo siendo un mes más que cuando me presente y a mi forma de trabajar ea misma endeluego puntos y seguido y porque realmente que no que creo no más traballar Luis contando una medida de lo posible con todos es hindú vida intentando levar melhoras a todos sus pagos con quién bueno yo creo qué significa most en política pues tenemos que ser conscientes de que efectivamente demás depende puesto un pavo avance o un retroceso cuando se mantienen en ese sentido seguiré trabajando para millorar un día a día de Donald supongo era calidad de vida de sus vecinos haciendo crecimiento estructuras en equipamentos pero también alguno que sea entre distancia niña acción de gobierno que precisamente me ha puesto a disposición de servicios no desde que abrimos un punto de atención a infancia abrimos un centro de atención a mayores duplicamos tu número de personas adscritas de con ellos pues tenemos número de vecinos y vecinas que tendremos otra no servicio de axuda no Fogar confundamos en marcha numerosos programas de conciliación laboral y familiar todo esto no existía en precio medio servicios públicos de calidad de tu son básicos para que sean reproduce felicidad desenvolver aquí o sus contactos se entiende lo hago pues mesa línea vamos a seguir trabajando tanto yo como equipo de gobierno que me acompañe conversas con un mes como día canción de Juan Pardo pues como o cómo fue ese proceso adhesión de traballo quedar alguna vuelta iniciado que me gustaría haberme matado y desgraciadamente no me pueden rematar porque no encontré Ikea colaboración da Xunta de Galicia que si contra otros municipios que está gobernados por popular por ejemplo dos proyectos que me gustaría ver fritos antes de que se nota el de salón precisamente la ría de abres a ría de Abres escaparate Donoso Concello a única parroquia que no encontré con un centro social e intentaría me pudieron llevar a cabo da mesma forma también que me encantaría tú y ver cómo es vecinos disfrutan de actividades culturales que programamos de empleo Concello pues como son conciertos música ciclos Teatre es que pasemos de forma mensual twin un espacio cómodo confortable y adecuado precisamente para poder disfrutar de sus actividades no tamente a construcción de un auditorio son proyectos que tenemos finalizado que saltemos pagados es que solo aguardan por la financiación de su vehículo tanto tanto un tiempos estos cuando hemos ilusión y ganas de seguir trabajando he puesto verdad es que no me dijiste tomado este sitio la reflexión también está valoración la alcaldesa de trabada en candidata agresión Mayra García Bermúdez aquello desechamos como siempre es suerte en esta nueva aventura pero esa aventura que es importante nos seguimos gracias a vos un placer muy guapa tarde en Centro Clínico Ribadeo nuestras especialidades son urología cardiología traumatología fisioterapia odontología implantología cirugía estética de Mónica Freire la concejal para explicarnos en qué consiste esto de que se pinta en 37 pasos de peatones con los de mujeres que hicieron Historia están hacer pintados en varios pasos de peón sus nombres de 37 mujeres ion Eiras en diferentes ámbitos objeto de visibilizar otra Bayona historia das mulleres e revindicar igualdade con esta iniciativa queremos dar visibilidad a una selección de 37 mujeres que destacaron en diferentes ámbitos desde a ciencia pintura a tal hoy está por ahí igualdad de derechos es que representan las muitas mulheres esquecidas a longo da historia do nome de cada una de estas protagonistas aparece una pradera biografica para que la ciudadanía comienza relevancia que estás muy estibera una nota historia por las uvas iniciativas pioneras nuestros respectivos campos impulsamos canción de concienciación para visibilizar que eras no se dejaron amedrentar abriron camiño rompiendo con estereotipos y conseguir dónde está car at start las trabas costa viva COPE masdelacosta aquí seguimos 22 minutos pasando la una del mediodía segundo tramo de costa viva vamos a hacer ya todo continúa dos seguidito hasta las 14 contando esas noticias es actualidad y también esos asuntos culturales municipales político-sociales en fin todos estos temas que siempre nos suelen interesar porque están más cerca de nosotros en nuestra zona eres de jornada fresquitas que la verdad no termina de subir el termómetro es que ya está el mercurio bastante bajito 9 grados en Ribadeo los cielos cubiertos y esperamos lluvia para mañana pero bueno pues resulta que la Xunta de Galicia abre mañana el plazo de solicitud de ayudas para instalar calderas de biomasa para tenerlos un poquito más caldeados además teóricamente pues sale más económico que otras fuentes de energía el Gobierno autonómico destina un millón y medio de euros a esta línea contempla ayudas de hasta 8000 por proyecto el director general de planificación energética y Recursos Naturales Pablo Fernández Vila visitado esta mañana una residencia de mayo que es donde han instalado una caldera que le va a permitir la verdad ahorrar hasta 40000 al año en la compra del combustible porque antes tenían otro combustible bastante más caro si quieres cambiar el modo de estar tu casa pues si vas pasando una instalación de calderas aprovecha la oportunidad porque mañana es cuándo se abre el plazo de solicitud de las ayudas para instalación de calderas es un proyecto que normalmente supone una inversión importante pero con una ayudita pues puede que sea menos 24 minutos pasando la una del medio vamos a comer en estos temas importantes como por ejemplo la nueva residencia que necesita hasta Nani ya sabes que desde el Ayuntamiento de Xove y un terreno y también otros asuntos de relevancia te traemos en esta jornada de hoy por ejemplo de Ribadeo dentro de un ratito también se pasará por aquí por nuestros estudios el portavoz del Partido Popular en Ribadeo Daniel Vega hay varios temas de los que hablar que estamos bueno una buena noticia sobre todo para una noticia puede ser controvertida si se mira desde Viveiro no o feito de que ustedes te dan un terreno en la zona de Palmeiro para qué es para que pueda Teresa ansiedad y necesita décima residencia la verdad es que quiero ir a la polémica generada en torno a este tema no simplemente como como administración responsable que pudimos folla una llamada a mami qué significa una Concello de Xove a mí particularmente no han para intentar buscar una solución a un problema que venían arrastrando decreto de poder dejarnos no meter un correo para poder construir una residencia muy necesaria por otro lado nada Marinha sea que hoy todo rapantes a traspasar que también nos el Centro San Antón este momento pues lleva una unidad de que su familia nos pueden atender M30 necesitan un espacio donde poder vivir en este caso fue una residencia porque está infectada de unas 40 plazas una vez que uno por otro motivo no entrar hoy no he podido salir antes para qué para construcción inicie ducharnos para pedirles auxilio no entonces en menos de un mes conseguimos hacer una sesión de un público municipal a la construcción de residencia en terreno edificable que cumple todas las condiciones no tengo un terreno de unos 6400 metros cuadrados de espacio para la construcción de residencia en con espacio suficiente para zonas verdes en esparcimiento para los propios usuarios se comunica una necesidad de porque las familias monitores camiseta centro mayores pues que tenía un problema para poder atender con todas las garantías no creo que ellos mismos se dirigieron al contrario algo de necesidad de un abrazo social que no hay ningún sitio la Marina ahora que hay una residencia críticas de hormigón usuario estoy como se aplica no me desnudo desaprobación tienen que estar yendo para por alguna Coruña otros amigos familias en mayores por la distancia no es una boa Nova amarilla pero sobre todo una banda más barato que tenga mi cuñado muy cazando en espera es que ahora mismo que tienen más posibilidades de financiación tanto do Estado cómoda hay un todo único presión para el día rápido porque no se podía perder la oportunidad se merece fondos para la construcción con calma creo que ver resumirme apartamentos nos sobran daría todo infórmate cargue para resolver los problemas me han dejado muy cansado de forma rápida o menos bueno nada más que sean definitiva que será dentro de 1 días que hay que esperar 15 días disposición pública en alegación que se transforman en definitiva ir acondicionada construcción de residencia otra vez estaremos pero si se quite definitiva una gran noticia sobre todo para Spanair porque llevaban muchos años esperando por esto era una periódico una prioridad momentos que van manillar asistir municipal de hoy Tomelloso euros una disminución de 1200000 apartamento o pasado eh luego también termina siendo estable desde fallando ingresos que no nos provoca situaciones para limpiar el aluminio no con eso está provocando su próximo proyecto será pesar de todos logramos mantener choice todo funcionamiento teniendo Concello todo personal actividades tanto culturales como deportivas que son jaquesan que conseguir un consejo muy dinámico nombre partidos más grandes son los gastos de personal en gastos potencia funcionamiento todo súper viste tu entorno aportando momento tenemos una importante para gasto social no quiero conseguir una referencia solo entre todas no todas sus modalidades de qué tendencia es a todas y code libre concurrencia Poison my de Maite un millón de euros de 5 puntos 1000 a la asociación que yo hemos puesto amén un plan de empleo dotado con 65000 no no cal o conseguir dicho que te mandé un referente como unos pocos concellos que destina a desempregados do Concello para ayudarles a conseguir un puesto de trabajo con cartón una parte social muy importante en este caso tiene que recordar que hemos tenido me funciona siempre hemos empezado te toque con dormir españoles trabajando durante quejándote con 1800 durante 3 años también si se cosas importantes como digo que están funcionando migraña que van mano que se tomó como como partida de la sopa cantidad de estemos una cantidad importante de Asturias atún en torno a 70000 para que os noto rapaces rapaces con empeñamos en dificultades para acceder a estudios que quieren por temas económicos total que al parque para transporte para comedor bueno para tu taller también otros son capaces a los tuyos no cántame no conciencia de referencia al mismo tiempo también tengo social para ayudar a familias que pueden pasar en algún momento una situación complicada como digo pues una parte social muy importante es como comentaba antes que no que sobre todo no puedes tener mostrando el partidos importantes para investimento Cala Millor a las actitudes no conoce quiero contratar en este momento que están lápices de iniciar las obras construcción parque deportivo o una millonada seguridad obras importantes de tickets de comenzar a pesar de los ingresos importante creo importante y seguimos batiendo todos los servicios que estemos todas pensionadas protección de toda política social que está haciendo referencia a la última pregunta Demetrio vemos de decir esa baixada dos ingresos de forma reiterada por culpa de la baronda producción de aluminio en el cual puede cuantificar mais o menos cuánto vas a pagar bueno esperando a previsiones que compensamos parte de avanzada contingencias que te entrevistó con quitar Alcoa en distintos años que te mando una como presidente Atlanta en España también hay 300000 con estas licencias se ve reducida 1200000 nuestro primo lo correcto el problema teléfono incluso con el paraguas no quedan unas tapitas de Active definitivamente hasta antes de que no dormir 2014 predicciones si vas al parque después o menos todos los compraremos algo de Congresos pero volumen total lo recuperaremos hasta 2035 aunque te diga vamos Concello de Xove precisamente sEALCO agua y mal pues zona rural y afirma además que son el primer gobierno que le va el reto demográfico y categoría de política la categoría pero categoría de política de Estados recuerda que han puesto en marcha un plan de 130 medidas contra el reto demográfico que moviliza 10000000 a través de distintos ministerios escuchamos las declaraciones de Viñales sobres apuestas Gobierno central por el reto demográfico y el propio presidente de Pedro Sánchez cuando disco que esto era un reto y era por lo tanto en dos objetivos de este gobierno elevo por primera vez una secretaria xeral de reto demográfico por lo tanto tenemos que esperar para poner en marcha puse ese plan que cuenta con 130 medidas con dos mil millones de orzamento pero que eso es del millón de Orzamentos pues aceptan a ver no creo territorio en este caso opiniones ha trasladado los avances en digitalización en la zona rural del Gobierno apunta en Galicia con 100000000 de inversión también hablado del programa administración cerca de ti que ha portado la ciudadanía 393 ayuntamientos de Galicia proporcionándoles formación herramientas para relacionarse digitalmente con la administración en una cita en la que ha mantenido como te decimos esta mañana con Galicia Baleira y participado también en la subdelegada de gobierno en nuestra provincia Isabel Rodríguez seguimos con otros temas cuando pasan 37 minutos de la 1:00 del mediodía asuntos antes Ribadeo hablamos pues con el portavoz del Partido Popular en Ribadeo Daniel Vega qué tal Daniel Boa Tarde en estos últimos días precisamente do conselleiro de Román Rodríguez al colegio público dónde se investigo una importante cantidad de cartones para mejorarlo acondicionado yo también revestía Celta crítica pero de Atlético hablamos luego vale nos do investimento era fundamental invertir para resolver las problemáticas que tenía edificio edificio forma a través de subvenciones de eficiencia energética por Oques intento fue mirar las ventanas os cubiertas las fachadas a renegociar Caldeira instalación eléctrica a mellora enerxetica por lo tanto hicieron obras muy importantes repito ovas obras necesarias muy demandadas y equivoco entrar baño conjunto de decir para conseguir que el colegio público de Ribadeo stegna conectar renovación por hay que agradecer yo pues en primer lugar a dirección de centro a AMPA fisión un gallo muy importante a que la AMPA de aquel entonces cuando empezábamos caballos de reivindicación actual sigue reivindicando multas inversión estafa haciendo un trabajo muy importante muy necesario el uso agradecimiento porque desde que entramos a trabajar conjuntamente con Consellería o si fue inmediato empezamos a resolver un problema que tiene que dar solución examen por xefe territorial o delegado de suinta a Unidad Técnica fuente de fui atendido porque entendía todas las revindicaciones as melhoras que se iban a María cuando se estaban frenos obras y por tanto un trabajo conjunto de o o resultado que todos sabemos que fue esa inversión de un millón de euros eh renovar centro público Gregorio Sanz sobre Auris de fondos que se destinaron no colegio él siempre está insistiendo con fondos Unión Europea fondos europeos o otro día pedí a precisamente que Asunta por seus para hacer a perimetracion do recinto sí pero no puedo entrar a repostar y a ningendo y Xerta se polémicas hay algún que le mande viendo una polémica y encontrándose tú para mí llorar o no su municipio por lo tanto das polémicas pues como muy tarde contigo y bastante absurdas no he puesto pues parece que van a rebufo de todo otro grupo municipal conjuntamente con yunta pues en esta petición de un millón de euros para renovar o noso colexio mostrar bailando estamos por tanto por parte del docente educativo por lo tanto estos días está trabajando sino tema incluso vamos a ver qué es cierres perimetrales fuegos vais aconsejables por tanto se lo estamos haciendo está AMPA por lo tanto o qué es muy importante un trabajo fundamental y un trabajo muy coordinado entre o colegio a dirección del colegio y a Xunta de Galicia por lo tanto este es que traigan a última hora diciendo que resuelven el problema cuando se está pues dice dice muy poco últimamente usted está en salsas determinados investimentos que está nevará día antes a Xunta de Galicia para vende todos los vecinos de Ribadeo pensó que un de estos últimos fue o acceso cemiterio en Santalla de vilausende si estamos tomando desde o inicio de literatura con ciertas obras importantes estamos muy ocupados y preocupados en la conservación del patrimonio llorar todos los elementos significativos das parroquias los vecinos así no lo piden y creo que este si algo debemos conservar patrimonio que nos fue entregado gratuitamente debemos conservarlo porque de todos por lo tanto estamos a rematar sea sobras no entorno del cementerio en Santalla de ausencia inversión de 15000 eh eh cariño haz eso que había antiguamente pues estaba todo de silvas maleza por estaba todo completamente abandonado os veciños lavabo no reclamando durante mucho tiempo a otras administración parece que nadie dé una respuesta y cuando nosotros nos vamos con el post de inmediato pues dijimos que había que resolverlo en este es dentro de ese proyecto silleiros significativos de conservación del patrimonio también de conservación do Medio Natural por si vemos es es 15000 sirven para millorar todos los entornos significativos las parroquias en garante estamos invirtiendo más de 32000 para rehabilitar o muro que caer también había puesto una petición por parte de la Asociación legales o trabalho é nosotros entendíamos que había que resolver ese problema o muro estaba todo destrozado había un problema de bueno pues que sencilla de agua toda entrada o en no podían consistir a o le van pidiendo y muy bueno pues le vamos ese tema por la patrimonio el Patrimonio de la Xunta de Galicia proyecto senlleiros es significativo en las parroquias por hoy estamos a trabajar para resolver ese problema saneando todo Omuro rehabilitando por completo Omuro por lo tanto teniente 2000 pues digestione de traballo aparte de este grupo municipal en colaboración digo porque así lo siento con asociaciones de vecinos las parroquias que fue un trabajo muy importante tipo de ayuda pueden o podrían ustedes prestar y esas personas que tenían un problema bastante grave cada vez más grave de marisco ha presentado lobo no nos las dos no porque otro día precisamente sentarse guste de costa a nosotros nos preocupa de Galicia pues sí estamos haciendo un trabajo muy importante pero parece que hay los oídos sordos Carlos central posee un tema parece que novedoso concretamente no nos el Concello en Ribadeo explicaba hubo otro día también estés mismos micrófonos Ribadeo aún así venderías pues ahora diversificamos la economía y hay galerías de carne incluso vengáis a por los post encontraste todo aquí y por tanto hay nuevos ataques muy continuados do Lobo estamos hablando de que hubo un incremento de más de 1300 ataques más importantes muy importante se por tanto creo que hay que colaborar con sendeiros cuando un gobierno declara por una presión de un partido muy concreto o por un lobby medioambientalista certamente de Chardin porque estés love me then be novelistas como un medio de vida como personas que están entregando a su vida conservando rural cuidando rural y escogiendo medio de vida porque gobierno que parece parece más importante proteger como especie protegida o lomo en un protegeros donde ellos pronto eso primero problema especie concretamente lobo como estamos abandonando xaneiro Gobierno central debe actuar el debe dar una respuesta segundo Administración autonómica nosotros vamos al bar este tema o pleno y ahí vamos a concretar qué medidas va a adoptar a Xunta de Galicia en orzamento más de 10000000 de euros en ayudas directas con fondos propios sin ayuda del gobierno central importante resaltarlo millón de euros que salen das arcas de Asunta eso ayudas por donde ellos que pintó de Alicia colabore cómics en qué situación estamos no política políticos y decir que enviaron cartas para que adjunta actúe no no aquí que debe actuar el Gobierno central dicto esto gobierne quién gobierne gobierne quién gobierne por presión de lobbies medioambientalistas repito de jardín artificial que eso es muy poco rentable por lo tanto el Esteban que dar una respuesta nos estamos haciendo todo aquello que podemos poniendo orzamento explicando técnicamente como hay que dar pasos para protegerás de senderos es hay que hacer en una declaración en torno para protegeros gandeiros habrá qué fácil lo habrá kishiro y el centro está mentira que está al lado de quién es realmente importante que Ovelleiro o problema do Lobo también el cociente el Daniel Vega Oseiro Partido Popular a ti no Concello de Ribadeo además es diputado autonómico gracias por esta noche con noche buena tarde nos hemos puesto casi en las 1:50 ya sabes los próximos 10 minutos actualizamos la información recopilamos destacamos los asuntos más importantes de este día de hoy desde costa viva de hoy 28 de febrero costa viva COPE masdelacosta asocia los oyentes que se incorporan desde otras sintonías en este momento a nuestros micrófonos a nuestras ondas y para hacer un repasito por esa información más destacada de esta jornada de hoy 28 de febrero fresquita esperando la lluvia por cierto tenemos en Ribadeo 9 grados de temperatura y se esperan precipitaciones para esta tarde y también por la noche el viento sopla del Norte es débil y para mañana tendremos los cielos pues tirando a cubiertos algún que otro claro lo largo del día pero estarán cubiertos el viento soplará débil y variable y las temperaturas otra vez bajitas más o menos como hoy 4 grados de 9 grados como máxima recuerda mañana 1 de marzo continúa lloviendo en nuestra zona nuestra comarca en cuanto al tráfico hay algo de viento en la Autovía del Cantábrico entre Vega de santo Meixoeiro sentidos hay que circular con más precaución como están las cosas en estos últimos que han trascendido y han llegado también hasta nuestra emisora por una parte prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre en Trevías en Valdés este fin de semana es lo que ha dictado la magistrada titular del Juzgado de Luarca la magistrada considera que existen indicios racionales de comisión de un delito de homicidio y riesgo de fuga sin perjuicio de que dicha calificación podrá modificarse a lo largo de la instrucción así que se envía de inmediato a la persona al presunto homicida al Centro Penitenciario de Asturias además la Guardia Civil está investigando lo sucedido y podría estar relacionado con el tráfico de drogas por otra parte la Guardia Civil ha detenido al supuesto autor de un delito de robo con violencia en Burela es un vecino de esta localidad de 39 años de edad por el presunto o presunta participación de dónde en dónde de robo con violencia qué ocurrió el 18 de enero en la localidad ha sido puesto a disposición judicial también la Guardia Civil está investigando a supuesto autor de un delito de robo en este caso en grado de tentativa es un vecino de arriba y los hechos tuvieron lugar en la madrugada del día 23 cuando supuestamente este esta persona investigada ahora arrojó una reja metálica de hierro fundido de la alcantarilla urbano al cristal del escaparate de un establecimiento comercial con el ánimo de romperlo para acceder al interior del mismo sin embargo no logro su objetivo a pesar de ello el investigador ha sido puesto a disposición judicial y por otra parte también al la Guardia Civil está investigando a la supuesta autora de un delito de robo en este caso es una vecina de Meira de 36 años de edad señalan que la propietaria de una vivienda la vivienda que tenía alquilada esta persona ahora investigada a denunciarlo que le tenía alquilada la casa pero no al bajo de la misma y sin embargo la persona investigada supuestamente forzó la puerta del Bajo provocando diversos daños las diligencias todo esto que nos vemos encima pero muy buena muy bien muy contento muy contento ya no podían esperar más para ahora y entonces por eso pero María no se portó muy bien con nosotros y lo imposible hoy imposible para que vive en tu cara residencia pero no no termino mi no hable así será muy complicado y le vamos a quedarnos y que va chavales que tampoco si no estamos estamos nada cinco minutos la creación de una residencia para personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento de Xove concretamente en Palmeiro se trata de un terreno al que le ha cedido de más de 6000 m cuál es una decisión definitiva en una cesión definitiva del Ayuntamiento de obras condicionada claro está al levantamiento de esa residencia escuchamos ahora al alcalde a Demetrio Salgueiro municipal para construcción de residencia en terreno edificable completo de esas condiciones no tengo un terreno de unos 6400 metros cuadrados donde ecoespacio 300m para zonas verdes en esparcimiento a los TOTYs usuario me Pablo Vizoso es el concejal de Economía específico muy importante en o noso Concello he actúa como un motor dinamizador de actividad económica y partiendo de esta realidad de Ribadeo el comercio Danosa Vilaseca caracterizando por las proximidades por la sudadera diversidad es que busca sustentabilidad acordamos entre Concello de Asís serie de acción sobre colaboración para o periodo que abrangue desde 2023 o 2025 que incluye también una chega por parte do Concello la cantidad de 20000 en cada ejercicio para que asista el Concello conjuntamente Academus objetivos que nos marcamos además la presidenta de Carmen cruzado que lo que quieren es atraer gente a Ribadeo durante todo el año y que sin la programación del Ayuntamiento entre Ayuntamiento y a Ziza no sería posible desarrollar sus labores asignatura de este convenio podremos organizar diversas actividades destinadas a dinamizar el comercio a hostelería servicios de Ribadeo seno fundamental apoyo de la institución o futuro de las asociaciones comanosa como había fiesta sería muy complicado Concello y asociación de comerciantes industriales y servicios sea seguiremos a trabajar de forma conjunta objetivo de atraer gente a Ribadeo longo de todo a no porque hizo redundará d'xeito positivo la economía local y ya están en el bosque Mayra García repite nuevamente como candidata a la alcaldía de trabada señala que la decisión de presentarse ha sido sencilla tiene un proyecto iniciado que me gustaría haberme matado cuando un templo estás tocando hacemos ilusiones ganas de seguir esta mañana me puso verdad es que no me dijiste tomado este sitio y por último el pleno de la Diputación se ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer el acuerdo de la corporación provincial con motivo del 8m expresa el compromiso de la institución provincial con la fecha por la igualdad y los valores del feminismo esenciales para conseguir una sociedad verdaderamente justa continuar ha informado la sintonía de COPE con mediodía y Sofía fuera