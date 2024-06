Carlos Herrera desvela el tramo del Camino de Santiago que prefiere evitar: "No vale la pena"

Acabamos la semana descubriendo cómo está viviendo Carlos Herrera su aventura en el Camino de Santiago. Gracias a 'Diario del peregrino Chiruca', el comunicador nos cuenta en qué etapa se encuentra y multitud de anécdotas que vive.

En este caso, Herrera narra que "hay dos etapas por delante después de Santo Domingo de la Calzada, tanto la que lleva a Belorado como la que lleva a San Juan de Ortega. Especialmente la segunda. Es más vistosa que la primera, que va a ras de la carretera". El director de 'Herrera en COPE' prosigue su discurso indicando que "vamos a ir desde San Juan de Ortega hasta Villafría. No vale la pena entrar en Burgos por el polígono. Mejor parar en Villafría y andar esos caminos bellísimos, arbolados, también de cereal, en un día que parece anunciar algo de sol en los cielos".

Y siempre con las Chirucas, con tranquilidad y "buenos alimentos deliciosos de una senda burgalesa".

Antes que nada, debes saber que Villafría es un barrio de Burgos, desde el año 1969. Se encuentra a siete kilómetros al este del centro de la ciudad. La primera referencia a Villafría, es ni más ni menos, que hacia el año 931. Ahí, se la citaba como Villa Frida. Finalmente, Alfonso IV la dona a San Pedro de Cerdeña.

Carlos Herrera, entre otras muchas cosas, podrá visitar la iglesia parroquial de San Esteban. Fue reedificada en el siglo XVI y, como tinte curioso, cabe destacar que en su interior tiene un retablo barroco muy bonito. En la fachada de la puerta de entrada también cuenta con una concha. También destaca la existencia de un hospital antiguo de peregrinos.

En este barrio confluyen las dos rutas de peregrinación. Tanto el Camino Francés, como la Ruta de Bayona a Burgos. El comunicador ha optado, este año, por el Camino Francés. ¿El motivo? Pues porque cuenta con una dificultad media y es el Camino "por excelencia" porque es el más reconocido en todo el mundo y cuenta con una mayor tradición histórica. En 2023, prefirió hacer el Camino del Cid.





Sea como fuere, el Camino Francés (como te decía, opción escogida por Herrera este año) pasa por el norte de la península hasta el extremo occidental. El trazado de la ruta tiene algunas variantes para adaptarse a los cambios en el turismo, paisaje, cultura y poblamiento de las zonas por las que transita.

Los proyectos profesionales que abarcaría Herrera sobre el Camino de Santiago

El director de 'Herrera en COPE', en infinitas ocasiones, ha relatado el amor que siente por el Camino de Santiago. En una de esas veces, contó en antena que no volvería a hacer un programa de televisión aunque, de hacer otro, elaboraría un proyecto en tv sobre "el Camino de Santiago y uno cultural de Andalucía".

Por último, al escuchar la contradicción de Herrera, sus colaboradores no podían contener la risa, e incluso soltaban varios comentarios al aire. "Menos mal que no querías" o "para no querer hacer más televisión vas a hacer dos series", eran algunas de las frases que se escuchaban en antena y que generaban auténticas carcajadas en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.