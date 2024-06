Comienza el Camino de Santiago y, al poco tiempo, desmantela el tópico que esconde esta ruta: "La primera"

446.073 personas hicieron elCamino de Santiago en el año 2023 y algo menos de la mitad, un 44% eran españoles. Este 2024 ya son más de 184.000 los que se han puesto la mochila a la espalda para realizar varias etapas hasta llegar a Santiago de Compostela.

África es uno de los muchos jóvenes que este verano han optado por hacer el camino y, en su caso, está compartiendo su experiencia a través de sus redes sociales.

Uno de los vídeos que ha subido a TikTok que más repercusión está teniendo es en el que explica qué cosas se le pasan por la cabeza durante su primera etapa del Camino, que además está haciendo sola.

"¿Seré la primera peregrina que se pierda haciendo el camino?", comienza preguntándose. A los pocos minutos de salir, reconoce ya estar cansada debido a las cuestas que tiene el recorrido.

Como buena peregrina, África camina con su mochila a la espalda, que ella misma asegura que le pesa "80.000 kilos".

"Se me está mojando todo, menudas pintas llevo colega, parecemos todos unos jorobados andando así", comenta después de que se ponga a llover a la mitad del día.

La joven, haciendo gala de su naturalidad, se graba con el chubasquero puesto, despeinada y mojada, y se toma con humor los comentarios de aquellos que le decían, "vete a hacer el Camino de Santiago que te sentará genial".





Siguiendo con el tono divertido, explica que "hay cada moñigo de vaca que como lo pise alguien se le queda ahí todo el camino".

"Madre mía, que camino más largo, me he quedado sola. Es que estoy sola de Peregrina hasta de peregrina y ya no tengo piernas", concluye.

Más de 200.000 personas ya han visto el vídeo de la joven y son cientos los comentarios que acumula.

"Ya me he cansado y acabo de salir, es que sería yo 100%", comenta Laura Fernández, mientras que José Genoves le aconseja que lo disfrute, ya que es una "experiencia increíble"





La IA llega al Camino de Santiago

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros que se ponen en camino, una de las rutas hacia Santiago, la jacobea, se encuentra en plena modernización. En medio de ese salto al futuro, toma especial protagonismo la Inteligencia Artificial, que muy pronto se va a implementar en el Camino.

¿Cómo va a llevarse a cabo? Dos asociaciones de Astorga y Burgos están trabajando para sacar adelante el primer asistente virtual para peregrinos bajo el nombre 'Hospitalero IA'.

Hospitalero IA se basa en una combinación de tecnologías de vanguardia que incluyen inteligencia artificial (IA), procesamiento del lenguaje natural (PLN), y aprendizaje automático (ML).





"Van a conocer, en tiempo real, las plazas disponibles en los albergues de acogida tradicional y los horarios. Van a tener el conocimiento de líneas de autobuses. Si en un determinado momento tienen un problema, por supuesto, de temas de seguridad y sanidad", explica en COPE, Miguel Pérez, presidente de las asociaciones del Camino de Santiago Francés.

Hospitalero IA es un avance porque cubre una necesidad muy importante:información clara y accesible para los peregrinos. Hasta ahora, esa información que va a aportar este Hospitalero IA estaba dispersa y no siempre era fácil de encontrar, ni de adaptar al idioma. Por el camino pasan millones de peregrinos de diferentes países.