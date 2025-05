Viudas de toda Galicia se reunirán en Lugo en su congreso autonómico

Reunión de traballo coa presidenta da Asociación Provincial de Viúvas para pechar os detalles do programa do Congreso Rexional que celebrarán o vindeiro 24 de maio en Lugo, coincidindo co 50 aniversario da entidade.



A Delegación Territorial acollerá aos preto de 200… pic.twitter.com/eKPUh5YtKr