Un vecino de Meira (Lugo) cobrará un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años sin trabajar
Es el afortunado ganador del Sueldazo del Cupón Fin de Semana de la ONCE, vendido en la localidad por Daniel José López Legaspi, que también dejó un premio de 20.000 euros en efectivo en otro boleto premiado
El sorteo del Cupón Fin de Semana de la ONCE -que tuvo lugar este domingo, 5 de octubre- ha dejado en la localidad lucense de Meira un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más un premio de 300.000 euros al contado.
El vendedor de la ONCE que ha dado ese premio es Daniel José López Legaspi. Además, en su ruta de venta por la localidad de Meira, vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.
En total, según ha informado la ONCE en un comunicado difundido este lunes, “Daniel José ha repartido en esa localidad “1.520.000 euros”.
