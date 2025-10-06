Un vecino de Meira (Lugo) cobrará un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años sin trabajar

El vendedor Daniel José López fue quien llevó la suerte a Meira

El sorteo del Cupón Fin de Semana de la ONCE -que tuvo lugar este domingo, 5 de octubre- ha dejado en la localidad lucense de Meira un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más un premio de 300.000 euros al contado.

El vendedor de la ONCE que ha dado ese premio es Daniel José López Legaspi. Además, en su ruta de venta por la localidad de Meira, vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.

En total, según ha informado la ONCE en un comunicado difundido este lunes, “Daniel José ha repartido en esa localidad “1.520.000 euros”.