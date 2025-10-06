COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Un vecino de Meira (Lugo) cobrará un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años sin trabajar

Es el afortunado ganador del Sueldazo del Cupón Fin de Semana de la ONCE, vendido en la localidad por Daniel José López Legaspi, que también dejó un premio de 20.000 euros en efectivo en otro boleto premiado

Sueldazo
00:00
Descargar
Carmen Hermida

El vendedor Daniel José López fue quien llevó la suerte a Meira

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura

El sorteo del Cupón Fin de Semana de la ONCE -que tuvo lugar este domingo, 5 de octubre- ha dejado en la localidad lucense de Meira un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años, más un premio de 300.000 euros al contado.

El vendedor de la ONCE que ha dado ese premio es Daniel José López Legaspi. Además, en su ruta de venta por la localidad de Meira, vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.

En total, según ha informado la ONCE en un comunicado difundido este lunes, “Daniel José ha repartido en esa localidad “1.520.000 euros”. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 | 06 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking