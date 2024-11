Toni Nakic, jugador del Río Breogán, recibe el trofeo "Xogador Estrella Galicia" y se sincera sobre su lesión y el equipo

Durante la rueda de prensa tras recibir el premio, Nakic habló sobre la reciente victoria de su equipo ante el FC Barcelona y del próximo partido contra Murcia, en el que no podrá participar debido a su lesión, aunque afirmó que su recuperación avanza positivamente.

agradecido A la afición

En la rueda de prensa, Toni Nakic expresó su gratitud hacia los seguidores del Breogán que lo votaron para el premio "Xogador Estrella Galicia". "Es muy bueno recibir un premio así porque sé que es la afición quien vota. Estoy muy agradecido de que valoren mi trabajo y esfuerzo para el equipo", afirmó el jugador croata, quien señaló que el apoyo de los aficionados ha sido un motor importante en su carrera en Lugo.

Nakic, que actualmente se encuentra lesionado, está en proceso de recuperación y ha comenzado a entrenar de nuevo. Sin embargo, dejó claro que no precipitará su regreso. “Me siento bien, pero tengo una pequeña rotura en el gemelo. Debo parar unas semanas, dos o tres, para evitar un empeoramiento de la lesión”, explicó Nakic, consciente de que forzar la recuperación podría agravar su situación. “Si vuelvo antes de lo que debo, arriesgo una rotura mayor”.

Comprometido con el equipo y el club

Aunque su situación actual le obliga a ver los partidos desde el banquillo, Nakic celebró la victoria de su equipo ante el Barcelona y valoró el esfuerzo colectivo. “Es mucho más difícil ver los partidos desde el banquillo. El año pasado pasé la mitad de la temporada sin jugar, y no me gusta. Pero cuando el equipo gana, no puedo decir nada”, comentó. “Han hecho un gran trabajo. Fue una gran victoria que necesitábamos y traté de ayudar con algunos consejos y ánimos desde el banco”.

Nakic también destacó el papel fundamental de la afición en el resultado del partido, señalando que el ambiente en el pabellón da energía a los jugadores y que esa energía se refleja en la cancha. “Desde los primeros minutos vimos que podíamos ganar, y luego hicimos un gran partido durante los 40 minutos”, añadió. Para el croata, esa constancia fue clave en la victoria: “No tuvimos muchos altibajos, y eso fue muy claro”.

Consolidado en Lugo y con ganas de crecer

Nakic, que se siente cada vez más a gusto en Lugo junto a su pareja, compartió su deseo de ver crecer al club y continuar formando parte de su evolución. “Este es mi tercer año aquí, y ser segundo capitán es una gran cosa para mí. Soy extranjero, pero realmente me gusta estar aquí, me siento cómodo junto a mi novia y quiero estar aquí el mayor tiempo posible. Quiero que el club y yo crezcamos juntos”, señaló con entusiasmo.

Respecto al rendimiento del equipo esta temporada, Nakic considera que aún están en proceso de adaptación, debido al número de incorporaciones recientes. "Este año han llegado nueve jugadores nuevos, y todavía estamos buscando esa química, dentro y fuera de la cancha”, explicó el croata. Sin embargo, aseguró que la plantilla tiene un gran potencial: “Creo que hay mucho margen de mejora, y eso es positivo”.