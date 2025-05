Rueda salienta que Lugo se beneficiará do "maior plan de residencias públicas da historia"

Lugo - Publicado el 06 may 2025, 07:33 - Actualizado 06 may 2025, 08:34

Estivo acompañado pola presidenta provincial, Elena Candia; a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado; e o presidente local, Ramón Carballo

O presidente do Partido Popular de Galicia (PPdeG), Alfonso Rueda, salientou este luns pola noite en Lugo que tanto a provincia como a capital se verán beneficiadas das medidas anunciadas no Debate do Estado da Autonomía: "propostas concretas, realistas e pensadas para mellorar a vida dos galegos e galegas".

Na Xunta Directiva Provincial e Local dos populares lucenses tamén participaron a presidenta do partido na provincia e portavoz municipal, Elena Candia; a secretaria xeral da formación, Paula Prado; e o presidente local, Ramón Carballo.

Durante a súa intervención, Rueda asegurou que a folla de ruta presentada hai dúas semanas recolle moitas das inquedanzas que os alcaldes e voceiros trasladaron desde cada un dos seus territorios.

Entre as medidas, Rueda destacou o maior plan de residencias públicas da historia para concellos pequenos e medianos, que nesta provincia terá un impacto moi importante, ou as axudas para a rehabilitación de vivendas baleiras, fundamentais para fixar poboación no rural e para loitar contra o despoboamento.

Así mesmo, falou das accións de apoio á pesca e á alimentación saudable, como os bonos para consumo de peixe fresco por 50 euros, o chamado Bono Peixe; as medidas fiscais para apoiar ás familias; a ampliación das desgravacións para libros de texto; ou investimentos estratéxicos en innovación con marca propia I+G+i para que tamén en Lugo se poida crear emprego cualificado e competitivo.

"REALIDADES" FRONTE A PROMESAS

O presidente dos populares galegos deixou claro que non son promesas, "senón realidades en marcha, porque iso é gobernar: escoitar, actuar e anticiparse".

Por último, Rueda dixo que confía en que "o PPdeG siga sendo unha referencia, tanto a nivel local como provincial e autonómico", e agradeceu "o seu traballo aos alcaldes, que están a pé de rúa; aos portavoces que representan a voz dos populares nas corporacións locais; aos deputados autonómicos, que traballan para que Lugo teña peso no Parlamento e no conxunto de Galicia; e aos deputados nacionais e senadores, polo seu gran labor nas Cortes Xerais".

CANDIA: "UN GRAN TRABALLO DÍA A DÍA EN LUGO"

Pola súa banda, Elena Candia lembrou que o Partido Popular suma 35 alcaldías na provincia, que supoñen máis do 52% dos concellos, tras incorporar O Valadouro e Viveiro nos últimos meses, dous municipios onde xa fora a forza máis votada nas últimas municipais. "Continuamos buscando acordos que repercutan no ben dos nosos concellos, dos nosos veciños e do noso proxecto político", subliñou.

José Manuel Lamela e Mariña Gueimunde son, na súa opinión, "só dous exemplos dos 35 que temos na provincia e que demostran cada día a capacidade dos representantes do Partido Popular para a xestión e para proporcionar gobernos estables nos nosos municipios".

Candia defendeu que o partido está a realizar "un gran traballo" na provincia e que o fai ademais "dun xeito continuo no día a día da cidade e de tódolos recunchos provincia" da man dos seus representantes nas distintas institucións.

Ademais, en referencia á segunda metade das lexislaturas municipais, que se inicia proximamente, chamou aos seus fortalecer o partido e a traballar a pé de rúa.