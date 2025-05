A resposta a unha necesidade perentoria: pasos firmes para crear centos de vivendas públicas en Lugo

Lugo - Publicado el 28 may 2025, 09:04 - Actualizado 28 may 2025, 10:04

Avanza a construcción de vivenda pública no municipio de Lugo. É unha demanda e unha clara necesidade, porque a oferta agora mesmo é limitada e os prezos tanto do alugueiro como da compraventa de inmobles están altos, o que dificulta o acceso da xente moza a un domicilio. A Xunta fará 87 pisos na Piringalla e Paradai. Ademais ten proxectado un edificio con axolamentos para menores de 36 anos no barrio de Montirón, na zona sur da cidade, moi preto do campus universitario.

Precisamente, esta tarde, o Concello de Lugo e a Xunta de Galicia formalizarán a permuta dos terreos que lle permitirá á administración autonómica seguir desenvolvendo o seu plan para crear máis vivenda pública na cidade, un acto no que participará o alcalde, Miguel Fernández, e a conselleira María Martínez Allegue.

146 vivendas en garabolos

Por outra banda, a Xunta informou de que continúa avanzando na adxudicación das obras de construción de 146 vivendas de promoción pública no barrio de Garabolos, na zona norte da cidade, cun investimento de 25,7 millóns de euros.

Por unha parte, a mesa de contratación propuxo a adxudicación da construción dun edificio que albergará 76 vivendas de promoción pública -na parcela C1- á empresa Construcciones Ramírez S.L. por un importe de case 13,5 millóns de euros.

Por outra parte, no caso do outro edificio de 70 novas vivendas -a desenvolver na parcela B3-, a proposta de adxudicación recaeu na empresa Civis Global S.L.U. por un investimento que supera os 12,2 millóns de euros.

O Executivo autonómico traballa co obxectivo de ter rematados os dous edificios destas vivendas no ano 2026.

rehabilitación na tinería

Ademais, o goberno galego informou de que "tamén se lle está a dar un pulo definitivo á rehabilitación do barrio da Tinería", no casco histórico da cidade.

Por outra parte, a Xunta está desenvolver solo para a construción de vivenda na cidade, no marco da Estratexia Galega de Solo Residencial.

O ámbito escollido, en consenso co Concello, é o do Sagrado Corazón, onde se prevé desenvolver solo para 1.200 vivendas.

O executivo galego afirma que segue avanzando na folla de ruta para duplicar a vivenda pública nesta lexislatura, ata acadar as 8.000 vivendas na Comunidade Autónoma.