A Primavera en Muimenta (Lugo) é máis ca Moexmu

Muimenta prepárase para un 2025 cargado de eventos que dinamizan a vida cultural, deportiva e festiva da localidade. Entre as citas máis destacadas destaca a tradicional Moexmu, unha exposición que este ano tamén contará cunha ampla gama de actividades para os veciños e visitantes. Non obstante, a primavera trae consigo moito máis que a Mostra Exposición, cun calendario recheo de festas, charlas e competicions que serán o centro de atención de toda a comarca.

A comisión organizadora da Moexmu, que volve a encabezar a súa presidenta Ana Iglesias Lozano, está formada por persoas que se implican ano tras ano para que a Mostra Exposición de Muimenta se converta nun referente. A esta comisión únense os vogais Antonio Anllo Díaz, Ángel Jesús Engroba García, José Luis Lodos Ferreiro, Pilar Morán Edrosa e Aníbal José Rodríguez Folgueira, e co coordinador José Manuel Rus Rodríguez ao fronte das xestións e organizacións.

Eventos da Primavera en Muimenta

A primavera en Muimenta non só se ve marcada pola Moexmu, senón que trae consigo toda unha serie de actividades pensadas para todos os gustos. Empezamos o xoves 24 de abril cunha charla sobre Dereito Sucesorio e Herdanzas na Casa da Cultura de Muimenta, un espazo formativo que permitirá coñecer mellor o sistema legal arredor das herdanza e os dereitos sucesorios. O sábado 26 de abril será a quenda das Probas de Duatlón, cunha xornada intensa que incluirá pola mañá a Categoría Provincial Escolar dentro do programa Xogade, e pola tarde o circuito clasificatorio para o campionato galego, xunto á Proba Popular de Super Sprint. O xoves 1 de maio celebrarase a XXXIV Festa da Filloa de Muimenta, unha das festas máis coñecidas e queridas da localidade, que contará con filloas, churrasco e queimada para todos os asistentes, ademais de múltiples actividades complementarias. O sábado 17 de maio será o día da IV Foliada do Pozomouro, onde a música tradicional tomará o protagonismo nunha xornada de folk e danza popular. O sábado 24 de maio tocaralle o turno á Festa dos Milagros de Muimenta, que se celebrará no Campo da Igrexa Vella, reunindo a centos de persoas. O domingo 1 de xuño será a XVII Edición dos Xogos Tradicionais, que se celebrarán tamén no Campo da Igrexa Vella, permitindo a nenos e adultos compartir risas e momentos de diversión cunha serie de xogos tradicionais que recrean a nosa historia. Pero o calendario festivo de Muimenta non remata aquí. As festas patronais en honra a San Cristobo e Santa Mariña celebraranse durante a primeira fin de semana de xullo, un dos momentos máis festivos do ano. Xa máis adiante, o sábado 23 de agosto, terá lugar o V Festival do Pozomouro, un evento organizado pola xente nova de Muimenta na Área Recreativa Ribas do Miño. E para pechar o ciclo festivo da primavera e verán, o domingo 7 de setembro terá lugar un xantar veciñal ao beira do río Miño, un acto que permitirá aos veciños compartir un día de convivencia e tradición.

Muimenta, como sempre, amosa o seu dinamismo e a súa capacidade para crear eventos que fortalecen os lazos sociais e culturais. Se queres gozar da primavera ao máximo, non podes perderte as actividades que a localidade ten preparadas para todos.